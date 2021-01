Pacheta cree que "hay equipo para ganar"

Pacheta ya ha tenido unos días al frente del equipo, ha podido ver cuáles son las características de sus jugadores y después de esto asegura que el equipo está «preparado para viajar a Getafe y competir». Hay cosas en el Huesca que no van a cambiar con la llegada del nuevo técnico, por ejemplo «siempre ha crecido a través del balón» y para el nuevo cuerpo técnico «eso es oro», pero sí que hay «algunos detalles que inculcar, algunas cosas interesantes para ganar».

Para este primer partido el objetivo del preparador es «hacer más ocasiones de gol que el rival». «La fortuna también juega en este trabajo pero, si le pego tres veces al palo, una o dos, por estadística, irán dentro», explicó. Delante se planta un equipo «con un método, un plan que funciona», explicó Pacheta y reiteró que «Bordalás ha conseguido lo que más cuesta a un entrenador, un plan que funcione».

Aun así, cree que tiene «equipo para ganar al Getafe». En este sentido, el míster también habló de fichajes: «Vengan o no jugadores voy a estar feliz con lo que tengo, me voy con ellos a la guerra porque creo en ellos», afirmó y concluyó asegurando que no dará más información sobre las posibles altas y bajas.