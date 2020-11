Rafa Mir no se conforma

La SD Huesca continúa persiguiendo su victoria en Primera División. Los empates cada vez llenan menos, sobre todo después de haber sumado de esta manera los seis puntos que acumula en la tabla el conjunto azulgrana, en última posición. Rafa Mir está convencido de que «la clasificación no está reflejando lo que el equipo hace cada semana», asegura. «No nos tenemos que guiar por allí, sino por las sensaciones, estamos trabajando bien y haciendo un gran fútbol», añade.

Pero no llegan los tres puntos, que son esenciales para alcanzar el objetivo de la permanencia. La parte baja de la tabla está muy igualada y cualquier victoria sería un gran paso adelante. El delantero tiene claro lo que necesita la SD Huesca para lograrla: «Nos falta contundencia en las dos áreas», asegura, pero no está preocupado porque eso el equipo «lo irá corrigiendo conforme pasen los partidos» y añade que «ya ha mejorado mucho».

Con el trabajo que la plantilla está haciendo a las órdenes de Míchel Sánchez, Mir cree que siguen «una buena línea para hacer un gran año». Solo les falta transformar esas buenas sensaciones y la mejoría progresiva en victorias, y tienen una oportunidad contra el Osasuna al final de esta misma semana. Sobre este partido, el murciano asegura que tienen «muchas ganas, es otra final».

Han tenido tiempo para prepararla, para «trabajar duro y automatizar conceptos», pues el fin de semana pasado el parón por selecciones les garantizó una jornada de descanso. «Queremos demostrar el viernes el equipo que somos y poder conseguir los tres puntos», apostilla Mir. El número nueve confía en que «el conjunto está unido y tiene muchas ganas de demostrar el fútbol que hace, la calidad que tiene», empezando por ganar al Osasuna.

Sus individualidades

A pesar de la posición en la tabla, los azulgranas están «tranquilos» y el delantero cree que «con esa tranquilidad y el trabajo se pueden conseguir muchas cosas». En esta línea, el delantero asegura que su actitud es una entrega total al equipo y a sus compañeros: «Solo me planteo ayudar a los compañeros y trabajar, ya sea con goles o con asistencias». Por el momento, ha metido tres goles esta temporada de los siete que suma el equipo.

El máximo goleador de la SD Huesca centra sus esfuerzos en «estar disponible y dar el cien por cien» y está «contento» con su rendimiento pero prefiere «ganar». Sobre el papel que puede ocupar en el terreno de juego, Mir no descarta ninguna posición: «Me encuentro cómodo jugando, me da igual hacerlo de extremo, de delantero... No sé si algún día me pondrán de portero, también me gustaría probar allí a ver», bromeó. En este sentido, reiteró que está «tranquilo» porque es «el míster el que decide», concluyó el jugador azulgrana.