Los 265 rescatados del 'Open Arms' esperan en el mar a que Europa les acoja

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

todos vendran a españa que no hay trabajo para los españoles como paragente no cualificada,bueno vendran a por las ayudas que se me habia olvidado,como al barquero que como le dan un monton de ayudas es mas feliz que una perdiz