Andalucía retira todos productos de la fábrica de carne contaminada

La Junta de Andalucía ha ordenado este miércoles que se retiren todos los productos comercializados por Magrudis, la empresa de la que salieron los lotes de carne mechada que han desencadenado un brote de listeriosis que alcanza ya a diferentes puntos de España. De esta manera, según ha informado en una entrevista en televisión el consejero de Salud de la comunidad, Jesús Aguirre, quedarán fuera del mercado el lomo al pimentón, el chicharrón andaluz y la manteca ibérica, entre otros.

La medida, según ha querido subrayar después el portavoz de la Junta de Andalucía para esta crisis sanitaria, José Miguel Cisneros, se ha tomado simplemente por "prevención", pues han insistido en que la carne mechada es hasta la fecha la única en la que se ha detectado la bacteria de listeria, y su producción se paralizó el pasado 15 de agosto. "Solamente tienen que ir al médico los pacientes que hayan consumido el producto identificado; los demás, que no tengan preocupación, porque no tienen listeria", ha apostillado Cisneros. Cabe recordar que la listeriosis solo se contagia si se consumen alimentos contaminados, no se transmite entre personas.

Los últimos datos sanitarios indican que existen 150 personas contagiadas oficialmente por listeriosis y se sospecha de otros 523 casos. La infección, por la que ya se ha decretado la alerta sanitaria en toda España, se ha propagado principalmente por Andalucía, con 132 enfermos, pero ha alcanzado a otras comunidades como Extremadura (cuatro contagios), Aragón (tres), Castilla y León ("un caso probable"), Asturias (tres) y Madrid (seis personas en estudio). En Cataluña el Ministerio de Sanidad ha confirmado tres casos, dos de los cuales son personas que resultaron infectadas tras consumir la carne mechada que les trajo un familiar de Sevilla y que sufrieron fiebres y diarreas pero ya están plenamente recuperadas. La Conselleria de Salut solo reconoce la existencia de estos dos casos y niega el tercero que apunta el ministerio, según el cual esa alerta sanitaria podría alcanzar a más comunidades e incluso a otros países en los próximos días.

23 EMBARAZADAS

En Andalucía seguían ayer ingresadas por la infección 53 personas. De ellas, 23 eran embarazadas, lo que supone un incremento de cinco mujeres en estado de gestación. De lo que no consta información es de la edad de las tres personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos por una enfermedad que es especialmente dañina para los colectivos de salud más vulnerable y que por ahora le ha costado la vida a una anciana de 91 años.

Datos sanitarios al margen, la polémica sigue arreciando desde el punto de vista político. Tras estallar el brote se descubrió que la Junta de Andalucía tuvo constancia desde la segunda quincena de julio de un aumento considerable de los casos de listerioris en la región, según adelantó 'El País'. "Nosotros sabíamos que algo estaba pasando a principios de agosto porque hubo un repunte de casos. Pero hasta que no se produjo el primer brote familiar, la encuesta epidemiológica no nos llevó hasta dos o tres productos", ha admitido Aguirre, quien para más inri ha reconocido que hubo "dos o tres días de desfase" en la reacción contra el brote. Organizaciones de consumidores ya han pedido su dimisión.