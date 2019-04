El FBI confirma que el joven que decía ser el desaparecido Timmothy Pitzen no lo es

Fin del misterio. El joven que apareció vagabundeando por Newport (Kentucky, EEUU) y dijo a la policía que era Timmothy Pitzen, un niño que tenía 8 años cuando desapareció en Ohio en el 2011, no lo es. Así lo ha asegurado el FBI, que ha explicado que en realidad este individuo es Brian Michael Rini, de 23 años (Pitzen tendría ahora 14 años) y con antecedentes penales.

Toda la historia empezó cuando Brian Michael Rini le contó a la policía de Newport que era Timmothy Pitzen y que había escapado de sus secuestradores. Esta información despertó las esperanzas de que el niño estuviera vivo. Sin embargo las pruebas de ADN a las que se sometió al joven han confirmado que Rini no es Pitzen. Rini acababa de salir, el 7 de marzo, de un correccional de Ohio tras cumplir una pena de 14 meses por robo y vandalismo.

Timmothy Pitzen desapareció en mayo del 2011 cuando tenía 8 años después de que su madre, Amy Fry-Pitzen, lo fuera a recoger al colegio y se lo llevara a un zoo y a un parque acuático. La mujer se suicidó poco después en la habitación de un hotel dejando una nota que convirtió el paradero del niño en un misterio: "Tim está en un lugar seguro con gente que le quiere y que le cuidará", decía la madre en la nota. "Nunca lo encontraréis", añadía.

Desde entonces el padre del niño y el resto de la familia no han dejado de buscar al pequeño. El FBI, que desde un principio había mostrado prudencia hasta tener los resultados del ADN, ha señalado que "las fuerzas de la ley no han olvidado ni olvidaremos a Timmothy y esperamos que un día se reúna con su familia. Desafortunadamente, ese día no será hoy".