La ignorancia es la principal amenaza para la Amazonía, coinciden expertos

La ignorancia y la falta de entendimiento del conocimiento ancestral de los pueblos indígenas son las principales amenazas de la Amazonía, coincidieron expertos en Medellín al hablar de los 2,5 millones de hectáreas que perdió el "pulmón del mundo" por los incendios de agosto pasado.

El presidente de la Fundación Gaia Amazonas, Martin von Hildebrand, considera que es momento de reconocer y crear conciencia sobre la situación y acercarse a la información.

"La amenaza sigue siendo básicamente la misma: la ignorancia. La gente no entiende a la Amazonía, no sabe por qué es importante y no entiende que los pueblos indígenas son importantes y tienen un profundo conocimiento", sostuvo Von Hildebrand durante su intervención en el panel "¿Por qué arde la selva?" en el Festival Gabo.

El experto, que creó el programa Consolidación Amazónica (COAMA), señaló que en las universidades "evidentemente" saben el problema, pero siguen "preparando a los mismos ingenieros que continúan causando los mismos daños".

"Vemos a este territorio como el patio de atrás, y no comprendemos que sin el Amazonas no vamos a poder vivir", apostilló.

En ese sentido, Von Hildebrand consideró que la amenaza en el fondo es "nuestro modelo de pensamiento", pues en la creencia popular se ve la naturaleza como "un montón de objetos que podemos explotar" para nuestro interés.

Alertó de que si se supera el 25 % de destrucción en la selva, "parece que esto es irreversible".

No obstante aclaró que ha habido peores incendios en la Amazonía, pero solo hasta ahora se generó una "tempestad perfecta" por tres factores: la presión del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC); la postura del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el movimiento liderado por la sueca Greta Thunberg.

"No hay peor sordo que el que no quiere escuchar, ¿cómo convencer a Trump o al Bolsonaro?", se preguntó Von Hildebrand.

El director científico de la Fundación Herencia Ambiental Caribe, Carlos Castaño-Uribe, coincidió con que se vive un momento de "reflexión absoluta" porque la especie humana llegó a un "límite".

"Hay que entender que si no hacemos algo muy pronto, vamos a llegar a un punto de no retorno", aseguró el antropólogo ambiental y arqueólogo.

Para él, sería un "gran avance" entrar a explorar la forma de pensamiento de los pueblos indígenas para entender por qué es importante preservar y proteger la selva amazónica.

"Además de la educación, es vital un cambio de conciencia, acercamos más al entendimiento del conocimiento ancestral de nuestros pueblos", apostilló Castaño-Uribe, exdirector del Sistema Nacional Ambiental (SINA).