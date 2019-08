Un joven andorrano crea una prótesis funcional para su brazo con piezas de Lego

El andorrano David Aguilar, de 19 años, ha entrado en el libro Guinness World Records tras convertirse en la primera persona en fabricarse una prótesis funcional de brazo con piezas de Lego.

El editor jefe de la publicación, Craig Glenday, se ha desplazado hasta Andorra para concederle el certificado oficial de Récord Guinness, en un acto que ha tenido lugar el domingo en el centro comercial Illa Carlemany.

Durante la entrega, Glenday ha elogiado el talento de Aguilar y ha remarcado que su historia debe servir de "inspiración para cualquier persona que tenga un reto", animando sobretodo a las personas con diversidad funcional.

Such a pleasure to finally meet David Aguilar, aka Hand Solo, who started making his own prosthetic arms from LEGO as a 9-year-old and built his first fully functioning mechanical model from a Technic set at the age of 17. Now studying biomechanics at uni. What an inspiration! pic.twitter.com/o4CEpM0tcz