Cómo saber si tus datos han sido expuestos en la brecha masiva de Facebook

El pasado viernes se destapó que una antigua brecha de seguridad de Facebook había dejado expuestos los datos de hasta 533 millones de usuarios de la red social en todo el mundo. De esos, casi 11 millones son españoles. O lo que es lo mismo, casi uno de cada cuatro. Aquí te explicamos qué puedes hacer para saber si tu número de teléfono fue uno de los afectados.

Tras destaparse esa brecha masiva de datos, Facebook aseguró que se trataba de un caso ocurrido en 2019 y ya solucionado. Sin embargo, como adelantó Business Insider, millones de nombres, números de teléfono, correos electrónicos, biografías, estados de relación e incluso localizaciones robadas en ese ataque estarían siendo vendidas en foros de hackers, lo que hace que esa vulneración de la privacidad sea aún latente.

Ese escándalo, la enésima negligencia de Facebook en la gestión de la privacidad de sus usuarios, ha afectado a usuarios de más de 106 países. Los datos expuestos de 533 millones de usuarios supondrían el tercer país más poblado del mundo. En el caso de España, la brecha afecta a exactamente 10.894.206 cuentas.

In early 2020 a vulnerability that enabled seeing the phone number linked to every Facebook account was exploited, creating a database containing the information 533m users across all countries.



It was severely under-reported and today the database became much more worrisome 1/2 pic.twitter.com/ryQ5HuF1Cm