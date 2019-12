La ciudad refuerza el tranvía y el bus y los puntos violeta durante la noche

No queda nada para Nochevieja y mientras algunos están haciendo su lista de propósitos para el 2020, desde el Ayuntamiento de Zaragoza ya están preparando las 3.000 bolsas de cotillón y las 5.000 de uvas que repartirán a todos aquellos que se acerquen a ver las campanadas a la plaza del Pilar. Para facilitar su llegada se ha preparado un dispositivo especial y tanto el bus como el tranvía reforzarán sus servicios. Además, la campaña No es No volverá a estar presente en la ciudad y se instalarán tres puntos seguros y otros tres violetas en los lugares donde se espera una mayor afluencia de gente.

La vicealcaldesa y responsable de Cultura, Sara Fernández, ha explicado que este año se ha decidido instalar junto a los puntos seguros otros violeta en la plaza del Pilar, el parque de atracciones y el Espacio Ebro, que contarán con una trabajadora social en cada uno y proporcionarán atención ante posibles situaciones de agresiones sexistas. Además, se colocará otro seguro en la sala Supernova, que estará identificado con los mensajes de la campaña No es No, junto a la infraestructura de Cruz Roja.

BUS Y TRANVÍA / Por otro lado, y dado que se trata de una noche en la que se produce un gran movimiento de personas que se trasladan principalmente tras las campanadas para seguir celebrando la entrada del año, el ayuntamiento ha reforzado el servicio de transporte público.

Todavía con el día 31 en el calendario, las últimas salidas de cada terminal de bus serán a las 21.00 horas. El servicio búho se duplicará a partir de la 1 de la madrugada y hasta el inicio de los servicios del día de Año Nuevo, que comenzará a las 7.00 horas. A partir de entonces, las salidas de las paradas se realizarán según el horario previsto para festivos. El tranvía también trabajará a pleno rendimiento. El 31 de diciembre las frecuencias serán las mismas que en un día laborable, con última salida de ambas terminales a las 21.05 horas. El servicio se reanudará a las 00.15 hasta las 02.15 horas, con unas frecuencias de 12 minutos.

El propósito de este refuerzo no es otro que evitar que la gente utilice el coche, que esa noche es mejor que permanezca aparcado.

La plaza del Pilar será el epicentro de la fiesta. Los más valientes podrán disfrutar y dar la bienvenida al 2020 escuchando las campanadas del reloj del Ayuntamiento de Zaragoza. Serán los más valientes porque el tradicional frío de esta noche estará acompañado por la niebla.

El consistorio ha organizado una gran fiesta de Nochevieja que comenzará a las 23.00 horas y que se iniciará con la entrega de 3.000 bolsas de cotillón y otras 5.000 con sus 12 uvas correspondientes.

La orquesta Tarantella será la encargada de amenizar esta noche tan especial con su música, que se prolongará hasta las 2 de la madrugada.

Al finalizar las 12 campanadas y entre brindis y abrazos, se producirá el encendido del cartel dando la bienvenida al 2020 en la fachada del consistorio y, posteriormente, los fuegos artificiales se encargarán de iluminar el cielo (si la niebla lo permite) durante los primeros minutos del año.

A diferencia de otros años, la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza no tendrá su particular cotillón. Así lo ha decidido el consistorio, que ha optado por limitar el tipo de actividades, de manera que solo permitirá aquellas culturales que cuenten con la presencia de artistas de referencia local, nacional o internacional», las que tengan un «carácter socioeconómico» como ferias y exposiciones, las «complementarias de reuniones y congresos» y a las promovidas por el propio ayuntamiento.

Fernández explicó que este espacio municipal estaba «saturado» y que por este motivo habían decidido cambiar y actualizar los criterios exigidos para firmar autorizaciones de uso. Ningún evento que solo sea lúdico y festivo, como los cotillones y fiestas universitarias podrán celebrarse en esta sala polivalente.