El sector en Aragón amenaza con seguir con más movilizaciones

Los diferentes sindicatos agrarios de Aragón manifestaron su opinión este miércoles después del encuentro que hubo entre el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los consejeros de agricultura de las diferentes comunidades autónomas. Los sindicatos transmitieron su optimismo con los resultados pero a la «expectativa» de que todo lo que se habló y se planteó en la reunión se lleve a cabo próximamente. Así lo manifestó el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), José María Alcubierre, que expresó que «finalmente después de las movilizaciones que ha habido y va a haber próximamente, se ha hablado de la Política Agrícola Común (PAC)» un tema que todavía estaba pendiente y que desde el sector se pide que «se ponga al servicio de los agricultores y ganaderos profesionales y se empiece a hacer política agraria».

Además, hizo hincapié en la importancia de todos ellos en el mundo rural y en el mantenimiento de todos los pueblos, así como en los beneficios que la agricultura genera en toda la sociedad y «en el medio ambiente, en el bienestar animal, y en la seguridad alimentaría».

Nueva orientación

Alcubierre aseguró que desde UAGA se alegraban de que «se mirara al futuro y no al pasado» debido a que lo importante ahora es orientar la política agraria hacia los profesionales y a todos los jóvenes que quieren dedicarse a este sector y quedarse en el medio rural en vez de en las grandes ciudades. «Podemos ganar mucho con una política profesional, competitiva y social», explicó.

En este sentido, el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), José Manuel Roche, explicó que tenían que «desaparecer las referencias históricas» y se tenía que hacer «una reforma en base a la radiografía real actual y tener en cuenta al agricultor». Roche aseguró que «cualquier otra forma, no nos va a servir».

Desde el sindicato de UAGA aseguraron que iban a «tener que salir a la calle» si no se daban las garantías necesarias y unos pasos significativos debido a que «no se puede tolerar la situación actual». Por su parte, Roche, aseguró que ahora no podían parar. «Hemos llegado a un punto que no tiene retorno, no vamos a reblar y vamos a continuar con las movilizaciones, concentraciones y tractoradas».

Roche se mostró contento con que el ministro haya empezado a hacer una radiografía del sector en las diferentes comunidades y aseguró que las movilizaciones han servido para trasladar a la opinión pública la situación que están atravesando y para que «las administraciones de más alto nivel se pongan a trabajar en esto».

Respecto a la PAC, Roche se mostró de acuerdo en que es «la herramienta fundamental» para solucionar los problemas. Ambos sindicatos confiaban en que el encuentro de ayer sirviera para tomar riendas en el asunto. Desde UAGA aseguraron que creían «en la valentía de los consejeros y del ministro» para que se ponga a los profesionales del campo en el centro de las políticas agrarias y las ayudas y soluciones lleguen «cuanto antes» para no alargar más tiempo esta situación.

Resultados

Roche indicó que querían ver los resultados «a corto plazo, es decir, en esta campaña» debido a que hay muchas cosas que solucionar. Entre ellas los precios en el sector de la fruta, que vive «una situación insostenible» que va a provocar que muchos agricultores no vayan a poder comenzar la campaña «porque no pueden comprar productos fitosanitarios, ni contratar mano de obra porque los precios han estado por debajo de los costes de producción».

Alcubierre también manifestó su preocupación por este tema y aseguró que dentro de unos años «habrá agricultura pero no agricultores» que puedan y quieran decirse a esto, y todo estará en manos de grandes empresas.