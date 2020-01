Teruel Existe achaca la presión a una campaña «desde Madrid»

Teruel Existe no cederá a la «campaña orquestada desde Madrid» que ha tratado de presionarles, en las redes sociales y mediáticamente, para cambiar su anunciado voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez. Así la considera Joaquín Egea, para quien esta campaña ha sido «de consumo interno» para el resto de España, y no ha tenido reflejo en los turolenses. Al menos, no más allá de las pintadas amenazantes aparecidas el sábado en Cutanda, el pueblo de su diputado, Tomás Guitarte, y que ya han sido borradas.

La campaña de presión, con llamamientos incluso al boicot a la provincia de Teruel, continuaba este lunes, con informaciones en medios de comunicación de gran difusión en las que se ponía en duda la honorabilidad del diputado insinuando que se beneficiaba en su actividad laboral de contratos con Ejecutivos del PSOE, a pesar de que eran contratos anteriores a su entrada en política y relacionados con su profesión.

Para el senador Egea, esta campaña responde al desconocimiento sobre lo que siempre han pretendido: conseguir compromisos para la provincia, sin decantarse por más color político que el que tenga posibilidad de realizarlos.

«Hemos descolocado a muchos, no nos descifran», afirmaba Egea, que quitaba hierro al asunto de las presiones. «Hoy (lunes) se han relajado respecto al sábado, pero es que aquí no lo hemos llegado a sentir. Al menos por lo que yo puedo hablar, en Alcañiz y en los pueblos de alrededor no he notado rechazo, más bien lo contrario», aseguraba.

Esta campaña organizada «ha sido de consumo interno para el resto de España», afirmaba Egea. «Creyeron que al tener solo un diputado, nos podría la presión, porque nos toman por los nuevos. No nos conocen», añadía.

Ataques personales

El hecho de que Egea interpretase las intenciones de esta campaña de la derecha y la ultraderecha no quiere decir que la comparta, y mucho menos que admitan las formas. «No entendemos por qué se han centrado las críticas en nosotros, que somos solo un voto entre los 167 que le darán la investidura a Pedro Sánchez mañana (por hoy)». Lo que «no se debería permitir en democracia» son los «ataques personales» que han sufrido, en particular su representante en el Congreso, Guitarte.

Los nuevos episodios en la campaña de supuesta presión popular continuaban ayer con algunos vídeos. Particularmente llamativo era el de una manifestación con profusión de banderas de España, en Madrid, que se hacía pasar por una protesta en Teruel contra la agrupación de electores. Egea casi lo tomaba a broma, incidiendo en lo «zafio» que resulta intentar hacer creer a la gente que se trataba de la capital turolense. «Ya quisiéramos poder tener en Teruel esas avenidas y esa gente, solo la que se ve en el vídeo será el 99% de la población de la provincia», ironizaba el senador.

La agrupación de electores recibió el apoyo de colectivos y otras plataformas de territorios despoblados, y la campaña y las pintadas recibieron el reproche de otras fuerzas políticas.

La última entidad en sumarse a las presiones fue la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca, cuyo presidente, Policarpo Sánchez, incidía en una carta a Guitarte en que, años atrás, el PSOE «entregó ilegalmente» a la Generalitat de Cataluña documentación histórica de Teruel y a otras 23 provincias españoles. Por ello le instaba a repensar su voto si no se devuelven los archivos.

El Colectivo Sollavientos critica el boicot

El Colectivo Sollavientos, creado para la defensa del patrimonio natural y cultural de Teruel, mostró su rechazo a todas las iniciativas que pretenden boicotear a las personas y bienes de la provincia de Teruel, que, a su entender, demuestran una actitud «insensible y virulenta». La entidad expresó en un comunicado su solidaridad «con todas las personas y grupos que con motivo de su voto u opción política en la provincia han sido atacados y acosados estos días». El colectivo apeló a ponerse «en la piel» de aquellos turolenses que «se ven saboteados en sus bienes e insultados en su identidad provincial y local», más allá de su opción política. «De la amenaza no nace una comunidad, sino rencor y desencuentro», añadió la entidad en un comunicado, llamando al diálogo.