Arcosur acota su expansión a solo 3.817 viviendas en su primera fase

Arcosur tiene ahora mismo un límite de 3.817 viviendas más para seguir expandiéndose. Con suelo ya disponible para 6.500 en la zona más próxima a Montecanal y Valdespartera, la junta de compensación y el Ayuntamiento de Zaragoza acaban de acotar sus futuras expansiones por fases, tres concretamente, con una primera en la que solo habrá una capacidad máxima de 3.817 pisos. Esto significa que hasta que no se construyan esas viviendas no se podrán iniciar las siguientes, en un barrio en el que ya se aprobó que se hicieran más de 23.000 yu que solo tiene en pie y habitadas unas 2.500.

Pero tanto el consistorio como la propia junta, en la que están representados todos los propietarios del suelo, coinciden en señalar que este es un gran paso para «impulsar el desarrollo de Arcosur con criterios que permitan un avance más ordenado y gradual, de una manera más sostenible». «Uno de los problemas que ha sufrido durante todo este tiempo ha sido la dispersión de viviendas y las dificultades que supone para el ayuntamiento parta la prestación de servicios.

Así lo ha anunciado este lunes el responsable de Urbanismo del consistorio, Víctor Serrano, después de que se aprobaran en el Gobierno PP-Cs las «separatas» a esos planes de expansión en las que se divide en tres fases el desarrollo futuro de lo que resta por urbanizar y edificar, con esta primera fase de 3.817 pisos y las dos siguientes, cuando esta primera se culmina, con «otras 12.000».

Esta fase inicial es la que se denomina zona de urbanización preferente pero indicó el concejal de Cs que los promotores deberán ejecutar todas las obras de urbanización asociadas a esta área, entre ellas los depósitos de agua o el acceso prácticamente finalizado y pendiente de estrenar desde la carretera la N-II. Obras obligatorias que, recalcó el edil, condicionarán la concesión de licencias de las futuras promociones de viviendas.

Este impulso, explicó Serrano, deja margen más que suficiente para ir avanzando en la construcción de nuevas manzanas en un barrio donde la dispersión de los pisos ya habitados se intentará corregir empezando «desde la zona más próxima a Montecanal, Rosales y Valdespartera». Habrá que esperar a ver qué respuesta tiene el sector inmobiliario en los próximos años, pero la reserva de suelo es importante.

Entre las que ya se pueden levantar, en torno a 4.000, las que se van a poder solicitar en los próximos años en esta primera fase, otras 3.817, son casi 8.000 las que deberían edificarse para empezar a pensar en la segunda expansión.

Sin embargo, en este acuerdo con la junta de compensación también se ha decidido que la segunda y tercera fase se podrían impulsar «cuando se hayan concedido licencias para al menos el 67% de las viviendas previstas». Esto hace que cuando se superen las 2.557, o queden solo 1.300 por promover en la primera fase de esta separata, se podrá comenzar con la segunda, que abarcaría toda la franja central del barrio.

La tercera y última sería la zona más próxima al cuarto cinturón, que ya cuenta con alguno de esos bloques dispersos pero tendrán que esperar a que culminen las dos primeras y a que el mercado se agite lo suficiente para que no se eternice su soledad. Aunque «se les va a seguir prestando los servicios públicos», aseveró el concejal, que prometió «dotar de más calidad» a los que perciben.

UN 15% DEL TOTAL

Como adelantó este diario, ya hay unas 600 viviendas encaminadas para empezar a levantarse en los próximos meses. Pero según aclaró el responsable de Urbanismo, hay solicitudes de licencia para empezar «unas 400» en la zona, de manera que «en torno a un 15%» de esos pisos ya están construidos o en camino.

Sin embargo, Serrano también admitió que en sus planes a corto plazo tampoco está la promoción directa de vivienda pública en el barrio. «Para el 2020 no se va a poner en marcha ninguna promoción promovida por el ayuntamiento», afirmó.

¿Qué va a impulsar el consistorio? «Cuando hablemos de presupuesto comentaremos esa cuestión». Así se refirió a la duda de si entran en sus planes algún equipamiento. «Este Gobierno siempre ha apostado por el desarrollo de los barrios del sur y con las disponibilidades presupuestarias que conocen, pretendemos acoger algunas de sus muchas y justas reivindicaciones».

La que no estará es la ansiada prolongación de la línea del tranvía. «A corto plazo no vamos a seguir desarrollando líneas del tranvía, ni siquiera esta. No hay dinero para poder prolongar la línea 1. A mí particularmente me gustaría, pero no tenemos dinero, desgraciadamente».