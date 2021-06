Desde hace más de un lustro, Quentin Tarantino lleva largo tiempo anunciando que dejará de dirigir cine tras su décima película. Teniendo en cuenta que 'Érase una vez en Hollywood' fue su noveno filme, al cineasta de Knoxville solo restaría un trabajo como director. Una convicción que lejos de cambiar con los años, como muchos de sus fans esperaban, ha sido confirmada de nuevo recientemente.

El realizador, que cuenta con dos Oscar como guionista, el primero por 'Pulp Fiction' (1995) y el segundo por 'Django Desencadenado' (2013), ha vuelto a afirmar durante su participación en el show del cómico estadounidense Bill Maher, que solo le queda una película más en la recámara.

Después de que Maher le sacara a colación su retirada argumentando que era demasiado joven para dejar el cine, Tarantino ha respondido: "¡Por eso mismo quiero dejarlo! Porque conozco la historia del cine y sé que de ahí en adelante, los directores no van a mejor".

"No tengo un motivo con el peso suficiente como para ganar un pleito en el tribunal de las opiniones ni en el Supremo, o algo así", ha explicado el realizador antes de señalar que aunque la cantidad de títulos dirigidos durante sus 30 años de profesión no es tan amplia como la de otros cineastas, a él le sigue pareciendo que le ha dedicado mucho tiempo. "Es una carrera larga y he dado todo lo que tengo", sentenció.

Durante la entrevista, Tarantino ha señalado que llegó a plantearse que su última película fuera un remake de su debut cinematográfico, 'Reservoir Dogs'. "Sería algo así como 'capturar todo este tiempo en un momento", ha explicado antes de bromear con la repercusión que sus palabras tendrían en la red: "No lo voy a hacer, internet, pero lo consideré".

Para hacerse entender, el creador de 'Pulp Fiction' ha establecido una símil entre su trayectoria y la de Don Siegel. "Si hubiera dejado su carrera en 1979, cuando hizo 'Fuga de Alcatraz', hubiera sido una última película increíble. Se hubiera ido por todo lo alto, pero se sacó otras dos más", ha explicado Tarantino.

Otros formatos narrativos

A pesar de su intención de dejar a un lado el cine, el realizador ha declarado en múltiples ocasiones estar interesado en otros formatos narrativos como el teatro, la televisión o incluso la literatura. En 2015, durante la promoción de Los odiosos ocho, expresó su interés por llevar a los escenarios una versión teatral tanto de este western como de 'Reservoir Dogs'.

En cuanto a la televisión, Tarantino ya ha hecho varias incursiones en la pequeña pantalla, como en la primera temporada de 'Urgencias' o en el final de la quinta temporada de 'CSI Las Vegas'.

En el campo de la literatura, el director acaba de lanzar su adaptación novelizada de 'Érase una vez... en Hollywood', en la que explora y amplía el universo mostrado en su novena película.

Aunque en ocasiones anteriores también ha mencionado otros motivos para dejar el cine, como su matrimonio, que tuvo lugar en 2018 o el nacimiento de su hijo en 2020, Tarantino no ha dejado de hablar de proyectos que rondan por su mente, como una tercera entrega de 'Kill Bill' o una película de 'Star Trek'. Si finalmente cumple con su palabra de retirarse tras su décima obra, muchos de ellos quedarán en el tintero.