La cuarta entrega de 'The Matrix', que se titulará 'The Matrix: Resurrections', fue este martes la apuesta más contundente de Warner Bros. para su evento de CinemaCon, la feria de negocios más importante de la gran pantalla y que ha vuelto esta semana a Las Vegas (EEUU). El estudio anunció hoy el título de la cuarta película de esta influyente y exitosa saga de ciencia-ficción y mostró además el primer tráiler de esta cinta en la que regresan Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss.

Con incontables referencias a 'Alice in Wonderland', incluida la canción 'White Rabbit' de Jefferson Airplane, este clip de 'The Matrix: Resurrections' presenta a un Neo (Reeves) que no recuerda nada de sus cibernéticas y existenciales aventuras con un pie en Matrix y otro en la realidad. Con el enigmático aroma típico de 'The Matrix', este tráiler reincide en temas como la búsqueda de la verdad, retoma emblemas de la saga como la elección de la pastilla, e insiste una vez más en la acción más espectacular.

Lana Wachowski, codirectora de las tres primeras cintas junto a su hermana Lilly Wachowski, se ha puesto tras las cámaras en esta película que se estrenará el 22 de diciembre y que da continuidad a 'The Matrix' (1999), 'The Matrix Reloaded' y 'The Matrix Revolutions' (ambas de 2003).

Por ahora, y como es habitual en CinemaCon, el adelanto de 'The Matrix', además de la gran mayoría de aperitivos ofrecidos hoy por Warner Bros., será un secreto solo para los asistentes a la convención ya que no se ha hecho público en internet.

'The Batman' y compañía

Por otro lado, Warner Bros. dio algunas novedades de 'The Batman', la cinta que reinterpreta una vez más la historia del justiciero de Gotham y que se estrenará el 4 de marzo de 2022. Robert Pattinson, que toma aquí el relevo de Batman de actores como Christian Bale o Michael Keaton como el superhéroe enmascarado, aseguró en un vídeo que este superhéroe es "uno de los personajes más importantes del siglo XX". También prometió que 'The Batman' mostrará algo "radicalmente diferente" a lo visto en las películas anteriores. Además, el director Matt Reeves comentó que han creado un Batman más "emocional" y anclado en la realidad.

El clip enseñado en CinemaCon fue el mismo de la DC FanDome en agosto de 2020 y muestra a un Batman en zozobra entre las nociones de justicia y venganza y a actores como Zoë Kravitz o Colin Farrell dentro de una trama llena de misterios y rincones sombríos.

Tras sacar pecho de haber sido el estudio que más películas ha estrenado desde que empezó la pandemia, Warner Bros. también proyectó hoy el comienzo de 'The Many Saints of Newark', una cinta que llegará en octubre y que sirve de precuela de la serie 'The Sopranos' (1999-2007). Asimismo, la compañía desveló una trepidante escena de acción de la nueva 'Dune' que ha preparado Denis Villeneuve y que se estrenará en octubre con un espléndido reparto compuesto por Timothée Chalamet, Zendaya, Óscar Isaac, Jason Momoa y Javier Bardem.

Decisiones "controvertidas"

Al margen de su catálogo futuro, donde también figura 'Cry Macho' de Clint Eastwood o 'King Richard' sobre las hermanas Williams, la presentación de Warner Bros. era una de las más esperadas en CinemaCon por el debate en Hollywood sobre el porvenir de las salas, el crecimiento del 'streaming' y la respuesta a la pandemia.

Sin duda, Warner Bros. ha sido el estudio más valiente a la hora de afrontar los desafíos del coronavirus. Primero se obsesionó con estrenar 'Tenet' en la gran pantalla en verano de 2020 cuando gran parte de los cines del planeta estaban cerrados o con limitaciones de aforo muy severas y el resto de estudios miraban para otro lado retrasando todos sus lanzamientos o recurriendo al mercado digital.

El órdago de Warner Bros. salió mal y la cinta de Christopher Nolan solo recaudó 367 millones de dólares, pero el estudio de Burbank (EEUU) siguió dando pasos arriesgados y en diciembre de 2020 anunció que todas sus películas de 2021 se estrenarían de forma simultánea en cines y HBO Max. En la plataforma digital solo se pueden ver estas cintas durante un mes, pero esta decisión causó una gran controversia en la industria ya que reventaba las ventanas de distribución (el plazo que va de la exhibición en salas a la llegada de las cintas a los hogares). La idea de Warner Bros. es regresar a la exclusividad de los cines para sus lanzamientos de 2022.

Con todo este contexto detrás, Warner Bros. trató de justificar hoy las "decisiones controvertidas" que ha tomado durante la pandemia. Esa fue la definición que usó Jeff Goldstein, que es presidente de distribución doméstica de Warner Bros., en un acto digital y frío que consistió en una sucesión de vídeos, puesto que nadie se subió al escenario de CinemaCon. Goldstein asumió que las medidas que adoptaron en los últimos meses han resultado polémicas, pero recalcó que la gran pantalla "está en el ADN" de Warner Bros y aseguró que eso "no va a cambiar".

En el mismo sentido, Andrew Cripps, que es el presidente de distribución internacional del estudio, ensalzó la experiencia comunitaria y social de ir a las salas y dijo que no es lo mismo ver 'Godzilla vs. Kong' en un iPad que en un recinto a oscuras y frente a una gran pantalla.