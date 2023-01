'The Offering'

En 'The Offering' no hay que esperar mucho tiempo para entrar en situación. El terror se instala desde el prólogo y se queda ahí arraigado durante el resto de la película. Todo se desencadena de forma rápida y concisa, y es algo de agradecer dentro de un género en ocasiones demasiado ensimismado. La ópera prima de Oliver Park no inventa nada nuevo, pero al menos es capaz de crear un pequeño universo cerrado con cierta personalidad ambientado en una casa familiar judía que también sirve como funeraria.

Así, la presencia de la muerte, estará presente desde el primer momento junto a la inminencia de una nueva vida en peligro, la de un bebé que viene en camino. Y es que en esta ocasión el espíritu que acecha procede de la mitología sumeria y se le conoce como ‘la roba niños’. Su nombre es Abyzou y se dice que es la responsable de los abortos naturales. Así que desde el momento en el que Claire (Emily Wiseman) pise la casa del padre de su marido, Art (Nick Blood) temblaremos por el destino de la criatura. Hay rituales, simbología maléfica, un demonio que toma forma de niña espeluznante y una morgue en la que siempre da un poco de repelús entrar. Lo mejor, de qué manera se deforma la realidad en un final en el que nos sumergimos en un espacio pesadillesco en el que el mal adquiere contornos específicos y obra maniobras arteras. Una película modesta que resulta eficaz y en todo momento desasosegante.