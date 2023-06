Programado en la Semana Internacional de la Crítica de Venecia en 2022, donde recibió el Gran Premio, 'Eismayer' es un muy buen debut en el largometraje. Inspirándose en una historia real, David Wagner cuenta la historia de amor entre dos hombres en el ejército austríaco. El cineasta, también autor del guion, escribe y dirige con una precisión admirable. Eismayer expone sin estridencias, con tanta contención como contundencia, la homofobia en el ejército. Y, sobre todo, describe con esa misma economía narrativa y templanza formal a dos personajes muy complejos: un sargento (Gerhald Liebmann), temido por su brutalidad, y uno de los soldados a los que debe instruir (Luca Dimic) y del que se enamora.

Eismayer no es el relato de una historia de amor en un contexto hostil. Es algo más ambicioso. La mirada hacia la pareja protagonista no es compasiva. Son dos personajes, sobre todo el sargento, complicados, contradictorios, con traumas, secretos y actitudes poco equilibradas (la violencia, el egoísmo o el abuso de poder están muy presentes en su historia). Esa huida del nosotros contra un mundo hostil para hablar de cómo ese mundo hostil puede destrozar al ser humano (negarlo, ocultarlo, señalarlo, traumatizarlo) es lo más valioso de Eismayer. Quizá por eso, aunque sepamos que la película está inspirada en una historia real, la dinámica y el tono de su desenlace, en el que las oscuridades quedan en suspenso, no acaba de resultar verosímil.