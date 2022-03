De las 362 medallas de oro que han recibido los vinos españoles, 24 se han venido para Aragón. Se trata de la cata de primavera de Mundus Vini Grand International Wine Award, en su trigésima edición, celebrada en Alemania, en la que han participado 3022 vinos, procedentes de 40 países. Bodegas Aragonesas ha sido la más premiada, con seis medallas: Castillo de Fuendejalón crianza 2018, Fagus 2019, Valdemilanos 2019, Viñas viejas garnacha Eslizón 2020, Viña Temprana Old wines 2021 y Don Ramón Oak aged 2020. Le sigue Viñas del Vero, con cuatro oros: Gran Vos reserva 2015, Clarión Selección 2022, Secastilla garnacha 2017 y Blecua 2015; y Care, que obtiene tres, Care Garnacha Nativa 2020, Finca Bancales 2018 y Care tinto sobre lías garnacha syrah 2021. La bodega de la DOP Cariñena también ha obtenido para su Nativa el galardón como Mejor vino de la variedad cariñena.

Por su parte, El Grillo y La Luna, oro gracias a su vino Grillo 2014, ha sido también Best of show Somontano. Completan el podio las dos medallas de Sommos –Sommos colección tempranillo 2022 y Sommos colección merlot 2018– y Grandes Vinos –El Circo garnacha 2021 y Monasterio de las Viñas crianza 2019–. Por su parte, han obtenido un único oro, Carra Garnacha 2018 –Bodegas San Valero–, Baltasar Gracián crianza 2019–Bodegas San Alejandro–, Atteca garnacha selección de la familia 2018 –Bodegas Ateca–, Ritmo de la vida garnacha 2020 –GmBH & Co., DOP Cariñena–, Billón Victoria 2021 –Bodega y Viñedos El Soleado– y Cuesta del Herrero bio –Vino de pago Aylés–. También se contabilizan catorce platas correspondientes a bodegas aragonesas.