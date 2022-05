Miguel Ángel, más conocido en redes como Takoyakiblog, es el ‘Foodie Content Creator’ zaragozano que está triunfado en redes sociales gracias al contenido que ofrece sobre gastronomía. “Un foodie es un creador de contenido sobre gastronomía, es decir, una persona que se dedica a enfocar su trabajo en redes sociales a trasladar la gastronomía mediante visitas a restaurantes, haciendo recetas o fomentado la cultura culinaria”, afirma el joven zaragozano.

Su pasión por la gastronomía le viene desde pequeño cuando con tan solo 4 años ayudaba a su madre y a su abuela a hacer los rollos de los canelones.

El origen

Esta pasión por la gastronomía la empezó a compartir a través de las redes gracias a la insistencia de un amigo suyo y a un documental que vio en Netflix. “Fui a cenar con un amigo a un restaurante japonés y le hice fotos a la comida. Yo en ese momento seguía a bastantes ‘influencers’ gastronómicos pero no me había planteado mostrar en redes sociales lo que me gustaba ver en estas”, comenta con una sonrisa.

El nombre de sus redes sociales viene tras ver un documental en Netflix y probar los takoyakis, unos buñuelos de pulpo acompañados con dos salsas. “En septiembre de 2020, vi un documental sobre comida callejera en países asiáticos llamado: ‘Street food Asia’. Este documental y la visita a un restaurante japonés de Zaragoza, donde probé los takoyakis, fueron las claves para ponerme este nombre”, afirma.

TikTok e Instagram: las bases del éxito

Sus inicios en redes sociales se remontan a tiempos de pandemia. Miguel comenzó a utilizar la red social TikTok en plena cuarentena donde subía un contenido distinto con el que logró alcanzar los 200.000 seguidores. Esta cuenta la tuvo que dejar porque no tenía mucho gancho con sus seguidores.

Su 'boom' en las redes viene cuando compagina Instagram y TikTok a la hora de subir contenidos.

"En diciembre de 2021 y enero de 2022, subo dos vídeos semanales tanto de aquí de Zaragoza como de un viaje que hice a Berlín. Esos vídeos funcionan muy bien en ambas redes sociales lo que provoca que mis seguidores se multipliquen considerablemente", comenta.

Actualmente, las redes sociales son una motivación para Miguel que gracias a su sinceridad y autenticidad está logrando llegar a un alto número de personas.

"Las redes sociales es algo que me motiva y aunque no esté ganando dinero es un proyecto de futuro y de presente. Ahora he decidió enfocarme en mi marca personal y en mi cuenta", afirma con sinceridad.

Su visión de la gastronomía en Zaragoza

La gastronomía en Zaragoza está en pleno auge y cada vez son más los restaurantes de otras culturas que deciden levantar su persiana en la capital aragonesa.

Admirador de la comida sudamericana, Miguel echa en falta en la ciudad algún restaurante que refleje la esencia de México. "La verdad que la comida de Sudamérica me encanta. Igual falta algún restaurante argentino o mexicano. Me gustaría que hubiera un mexicano puro porque la gente que viene de México es muy pura con la comida", explica.

Cada vez son más los restaurantes que se ponen en contacto con Takoyakiblog para hacer colaboraciones. "En las últimas semanas me están contactando bastantes restaurantes por Instagram para que me pase por ellos. Hay algunos que digo que si y otros que no porque no me llaman la atención", comenta.