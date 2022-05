Muchos zaragozanos ya lo conocen. Otros no, pero el boca a boca poco a poco va a haciendo su trabajo. La Terraza Experimental de Zaragoza aspira a colarse entre los espacios de referencia para este verano gracias a su apuesta estética y, sobre todo, cultural. Desde este recogido rincón que se encuentra en la entrada principal del parque Delicias, Diego Nicolás, el experimentado hostelero al frente de este negocio, sienta rápidamente las bases de la impronta que quiere dejar: "Queremos ser algo más que un bar".

Ese punto diferencial comienza pronto, desde el primer golpe de vista. Los coloridos grafitis que pintan la fachada de ladrillo de este quisco imprimen un primer estilo propio que saludan al paseante mientras una hiedra cae desde el techo para darle un toque salvaje. El inusual paisaje lo completa, ya en el interior del propio espacio del establecimiento, una cascada artificial de 14 metros de largo. En estos días donde el mercurio ya se aproxima a los 40 grados, Nicolás pone en valor precisamente esta última característica tan apreciada: "Refresca mucho, casi hay 10 grados menos, mientras que el sonido del agua te transporta al Pirineo".

Pero por encima de todo, subraya los valores que lleva imponiendo en los 11 años que lleva en esta ubicación. "Para mí es muy importante la cercanía con los clientes, que sientan que están en su casa", dice, remarcando lo que parece una perogrullada pero no siempre se cumple: "Muchas veces a los negocios se nos olvida que son ellos los que nos dan de comer".

Ellos, sus clientes, que fundamentalmente son vecinos del barrio ya casi "de toda la vida", tienen un lugar preferencial en La Terraza Experimental. La cara frontal de la barra, la más visible a ojos de público, está poblada de varias decenas de fotografías en lo que se ha convertido en un pequeño "homenaje" del propio establecimiento. "Surgió porque mucha gente viene con perros y empecé haciéndoles fotos para subirlas a las redes sociales. Entonces, algunos de sus dueños me empezaron a decir que también querían salir. Desde entonces, entonces saco a gente que transmite buenas vibraciones y son habituales. Las subo a las redes y luego las imprimo y las pego aquí", afirma.

Un espacio "bohemio"

Pero si algo destaca de este espacio es por su intensa agenda cultural que se extiende de mayo a septiembre. Una programación que se encuentra en constante configuración, pero que ya ha empezado a dar sus primeros pasos esta temporada con la firma del cómic Yogur Olé! de Josas Ariño el pasado 2 de mayo. A partir de ahí, la intención es ir creando un cartel semanal estable donde tenga hueco la música en vivo, el baile social de música swing, los slam poéticos o la presentación de libros.

"No busco llenar la agenda por llenar, sino que cada propuesta que me llega de los diferentes artistas la estudio para ver si puede encajar", afirma el encargado de dirigir este negocio ubicado en este quisco municipal. "Sobre todo con la música, busco que el público que venga la disfrute, aunque no conozcan a los artistas. No me cierro a ningún estilo mientras tengan calidad. Lo que se suele escuchar es música de raíz afroamericana como soul, jazz o reggae ", apunta.

En el imaginario de Nicolás, hay una meta clara: "Aunque no lo viví, echo de menos esos ambientes culturales bohemios que había en los 70, con gente que creaba sus propios espacios y puntos de encuentro. Es algo que también llevo en la sangre. Cuando cogí este quiosco había un público muy determinado y de una franja muy concreta; ahora viene gente de muchas culturas, edades. Pongo mucho énfasis en que todos se sientan a gusto y que nadie se sienta excluido".

También deja caer una vieja aspiración, que pasa por fomentar la cultura de barrio, alejada de la concentración que ejerce el corazón de la ciudad: "Parece que solo hay ocio en el centro, pero no es así, los barrios, y más Delicias, tienen un montón de propuestas culturales muy interesantes, que poco a poco se van abriendo paso y afortunadamente la gente va conociendo más".