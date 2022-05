La innovación se ha colado en Bodegas Jaime. Desde la zaragozana Morata de Jalón ha sorprendido con una nueva apuesta, dirigida a un público joven. Se trata de Wimbi, una bebida elaborada a base de vino pero sin azúcar, sin gluten, con un 5% de alcohol y de sabores a mojito, piña colada y piruleta.

Esta nueva bebida busca ser una alternativa a la cerveza. «La idea surge después del éxito en los EEUU de los Hard Seltzer, un agua con gas, aromas naturales y alcohol que, en solo 5 años, le ha quitado el 10 % de mercado a las cervezas. Empresas como Coca-Cola, Budweiser o, aquí en España, San Miguel han sacado su marca de Hard Seltzer. Después de probar casi todos los de mercado, me di de que cuenta, aunque el concepto tenía todos los ingredientes para convertirse en un éxito, el sabor de esta bebida refrescante no encajaba con el paladar español. Me puse a trabajar en un sabor que fuera agradable para los españoles y después de casi dos años de pruebas y catas, nació Wimbi », ha destacado el creador de Wimbi y manager de Bodegas Jaime, Martín Jaime.

Wimbi está elaborado con base de vino al contrario que los Hard Seltzer americanos que los hacen con alcohol destilado, algo que, según Martín Jaime: «Nos permite contribuir a sacar los excedentes de vino del campo español». Además, su aroma es 100 % natural, contiene un 5% de alcohol y entre 90/92 kilocalorías.

Este producto se puede comprar desde este viernes 27 de mayo en www.wimbidrinks.com , y en los comercios (incluidos los supermercados Dia) a partir del 6 de junio. Su precio es de 1,65 euros la unidad.