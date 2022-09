Esta semana ha comenzado la primera edición del Zaragoza Bocata Fest, que se prolongará hasta el domingo, 25, con la participación de sesenta establecimientos que ofrecerán desde bocatas clásicos, hasta otros que se pueden considerar de autor.

Entre ellos se encuentran los aptos para celíacos, como el Jamoncete 2.0. de La Jaula de Grillos o los protagonizados por alimentos aragoneses, por ejemplo el Boca-Chopo de +Albarracín, a partir de lomo de cerdo de Teruel.

Apartado especial merecen los denominados paquitos, término elegido por la IGP Ternasco de Aragón para designar a los bocadillos que lo integran. El Paco Paquito de Paco, de La Ternasca, con un cahopín de ternasco es uno de ellos.

La ruta alcanza también algunas localidades zaragozanas, entre ellas Ejea de los Caballeros, donde el Gratal propone su ya clásico Jorgito, un guiso de jarretes, o Morata de Jalón, que incluye en 330 gramos de pan diferentes elaboraciones con ternasco. Muchos de los bocadillos se pueden disfrutar en casa, a través de diferentes servicios de mensajería.

Concurso de tapas

Con las mismas fechas, pero en la provincia de Teruel, se celebra una nueva edición del Concurso Provincial de Tapas Jamón de Teruel, que este año viene con el lema Tapas de cine, aludiendo a la condición de escenario cinematográfico de la provincia y homenajeando a recientemente desaparecida Olivia Newton John en el folleto promocional.

Son 48 establecimientos en la capital y ocho en otras tantas localidades turolenses, que ofrecen las tapas al precio de 2,50 euros, cuatro si se acompaña de Cerveza Turia, copa de Viñas del Vero o Coca Cola Zero Zero. Aunque el jamón sea el protagonista no faltan otros productos de la provincia, como el Melocotón de Calanda, el Aceite del Bajo Aragón, los quesos artesanos de Teruel, el Ternasco de Aragón, la patata de Cella, o las mermeladas y confituras con productos de la huerta. Estarán presentes las tapas aptas para celíacos o adaptables, así como las diseñadas para los más pequeños, las tapas kids.

Como ya es costumbre, el público podrá votar y valorar sus tapas preferidas. De ahí, junto con la valoración de un jurado secreto compuesto por diez personas, se seleccionarán las doce mejores tapas que pasarán a la gran final. La degustación y valoración final por parte de un jurado profesional tendrá lugar el 4 de octubre.

Entre todas las personas que participen en el voto popular se sorteará un jamón de Teruel y diez botellas magnum de Viñas del Vero Crianza, Además, solo por realizar compras en Teruel durante esos días, la Tarjeta Soy de Teruel, premiará con 500 vales canjeables por una tapa de jamón gratis en cualquiera de los establecimientos participantes.

Teruel acoge también la XXXVIII Feria del Jamón de Teruel DOP que mantiene los encuentros profesionales entre charcuteros y jamoneros, con la llegada de más de 30 empresarios del sector a la capital y diversos secaderos ubicados en la provincia.

Para los aficionados, mañana abrirá el Mercado de Productos Agroalimentarios, en la Glorieta, de 11 a 21 horas el sábado y de 11 a 14.30 horas el domingo 18, con productos como aceite, trufa, vino, pastas artesanas, derivados del pato, embutidos, queso, etc., pero ya pueden disfrutar de la Taberna del Jamón, también en la Glorieta, que permanecerá abierta hasta el domingo. Previamente, el sábado, curso de iniciación al corte de Jamón de Teruel, en la carpa de la Glorieta. Y, por la tarde, exhibición amateur de cortadores de jamón en la calle, en las plazas de la Catedral, San Juan y Rorico.

Y una nueva edición del JamónFest, el sábado, con grupos turolenses, como Abismo, Centauros, EFFE, Garrampa, Gipitanos, Luciopercas, Oldies y Rocío Ro, a partir de las 21 horas en la Glorieta con entrada libre.

Semana goyesca

Finalmente, la Semana goyesca, que se prolongará hasta el domingo, 25, propone tapas en diferentes establecimientos hosteleros de Zaragoza, degustaciones populares –longanizada, migas– el finde en Fuendetodos. También microteatro, del lunes al jueves, en los hoteles Meliá, Reina Petronila, Reino de Aragón y Albergue de Zaragoza.

Finalmente, el restaurante Aragonia Palafox ha creado un menú inspirado en Goya, por 33 euros, que recrea productos usados en la época, como las almendras, la calabaza, el esturión o el cordero, además de los quesos.