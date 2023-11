Se está volviendo cada vez más habitual en la población que las ganas de cocinar se esfumen cuando el tiempo no apremia o las habilidades culinarias no son todo lo buenas que podrían ser. Por ello, muchas personas, sobre todo si viven solas, optan por alimentarse a base de comida precocinada o lista para su consumo. Los supermercados se han hecho eco de esta tendencia y no han tardado en dedicar grandes secciones que atienden estas necesidades.

Uno de los ejemplos a los que más se recurre ante la pereza de hacerlo en casa es la tortilla de patata. Este clásico de la gastronomía española se comercializa envasada en todos los supermercados. Ninguno se queda sin su marca propia de este producto. Claro está: nada puede sustituir a una buena tortilla casera, pero, si no queda otra, no está más saber cuáles son las mejores imitaciones. Para aclarar las dudas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha comparado 14 marcas de tortilla de patata envasada, tanto refrigeradas como congeladas, y ha determinado que dos de ellas son las mejores con diferencia. Además, ha aclarado que ninguno de los ejemplares estudiados tiene un alto contenido en grasas, azúcares o sal. Lidl revoluciona el mercado con este invento para preparar la tortilla de patata perfecta Las favoritas de la OCU La ganadora de este 'concurso' de degustación es creación de La Cocina de Senén. Con un precio de 8,95 euros el kilo, las propiedades de esta tortilla con cebolla la han hecho destacar por encima del resto. Si bien es cierto que viene congelada, la OCU afirma que tiene muy buen sabor y una textura jugosa y agradable. Para su preparación, se recomienda hacerla en la sartén y no en el microondas: "Al ponerla al fuego, se va cuajando el huevo a la vez que se deshace la 'gelatina' y mantiene la forma", explican desde la Organización. Pisándole los talones se encuentra la tortilla refrigerada con cebolla caramelizada y huevos camperos de Aldi. Es mucho más barata que la anterior (2,99 euros el kilo) y sus características son similares: sabrosa y jugosa. Además, en su receta se emplean huevos de gallinas criadas al aire libre. La OCU alerta sobre los verdaderos componentes de la cerveza con limón La OCU también se ha encargado de analizar los componentes nutricionales de las 14 tortillas de patata seleccionadas. La comercializada por Aldi se lleva la enhorabuena por su valor energético y por ser la que menos calorías posee. Por su parte, la más calórica es la de la marca Auchan. Con un 1,3% de presencia, la de Fuentetaja es la primera en cantidad de sal y la de Palacios (0,57%), la última. Finalmente, el veredicto de los expertos determina que en las tortillas terminas en sartén la patata y la cebolla quedan más enteras.