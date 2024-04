El próximo viernes 5 de abril a las 13:00 h, The Champions Burger presenta en exclusiva la “Guinness Burger”, la innovadora hamburguesa gourmet del zaragozano Eneko Fernández, el ganador de la última edición del programa MasterChef.

Eneko la cocinará en directo ante los invitados con su ingrediente inédito: la malta tostada de una Guinness, que incorporará de manera única al resto de ingredientes para realzar la jugosidad de la carne y darla el sabor tan característico de esta cerveza.

Durante los once días que estará The Champions Burger en Zaragoza, el food truck de “Guinness Burger” se ubicará en el espacio “Hall of Burger”, junto a las hamburgueserías ganadoras de la edición anterior, La Muralla y Jenkin’s. También estará Moflete, local del reconocido youtuber Joe Burger, y La Cocina del Pirata, del youtuber Sergio Enciso.

La 5ª edición de The Champions Burger vuelve a Zaragoza, tras la buena acogida que tuvo en la ciudad el año pasado con más de 80.000 visitantes, y se ubicará hasta el próximo 14 de abril en el parque de Macanaz.