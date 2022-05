La llegada de la primavera y el buen tiempo es un momento ideal para planificar escapadas y actividades en familia. El mundo de la naturaleza y los animales siempre es una buena opción que si se realiza con una visita a los nuevos zoológicos de inmersión, cobra una nueva dimensión. En estos espacios es posible maravillarse contemplando a los animales exóticos en una fiel recreación de su hábitat que logra sumergir al visitante en la naturaleza salvaje.

Un ejemplo de este nuevo modelo de zoológicos del siglo XXI, son los BIOPARC que, con centros en tres de las principales ciudades turísticas de España – BIOPARC Valencia, BIOPARC Fuengirola y BIOPARC Acuario de Gijón -, suponen una experiencia completamente diferente. Y es que están diseñados para que las personas que los visiten vivan un viaje por algunos de los hábitats salvajes más bellos y amenazados, por lo que podrán contemplar a los animales, a la vegetación y los paisajes sin barreras visuales.

Se trata de una nueva forma de entender el ocio, creando el “ocio con causa” y con el objetivo de motivar un cambio de actitud en la sociedad hacia la conservación de la naturaleza, así como proteger el medioambiente y preservar las especies animales en peligro de extinción.

BIOPARC ofrece una experiencia “para todos los públicos”, para disfrutar en familia o con amigos con toda la comodidad, seguridad y tranquilidad.

Comprometidos con la preservación del medio ambiente

Además de ofrecer la experiencia de adentrarse en la naturaleza indómita, los BIOPARC contribuyen a la preservación del medio ambiente, a través de diferentes iniciativas y acciones que combinan el ocio con la concienciación, la protección de las especies amenazadas y la conservación del planeta.

¿Cuáles son algunas de estas acciones?

La protección de especies en peligro de extinción en el sentido más amplio. Por una parte, con la participación de los BIOPARC en cerca de 100 programas europeos de preservación de especies en peligro de extinción, lo que se denomina conservación ex situ, que trata de garantizar su supervivencia. Paralelamente e igualmente vital, es la conservación in situ, la que se realiza en el hábitat de origen. En este sentido, es la Fundación BIOPARC la que lidera estas acciones colaborando en importantes proyectos internacionales que benefician no sólo a las especies amenazadas, sino a toda la biodiversidad que atesoran estas valiosas zonas de nuestro planeta.

Bienestar animal , que implica facilitar que las diferentes especies puedan desarrollar su comportamiento natural, llevar a cabo acciones de enriquecimiento ambiental, además de ofrecer los mejores cuidados en todos los sentidos.

Concienciación de la sociedad : la visita a los BIOPARC es una experiencia dirigida a que las personas puedan emocionarse al contemplar la belleza de la naturaleza. Además, se promueven acciones solidarias para implicar a la sociedad en diferentes "causas" referentes al mundo animal.

Compromiso con la sostenibilidad. La utilización de energía "verde", la implementación de sistemas de optimización de recursos tan importantes como el agua o ser pioneros en la eliminación del plástico de un solo uso en los enseres y utensilios de sus restaurantes, son solo algunos ejemplos.

BIOPARC Fuengirola descubre especies asombrosas

Inaugurado en el año 2001, BIOPARC Fuengirola fue el primer parque centrado en las selvas del mundo. Con un recorrido por los espacios del parque – entre una vegetación frondosa salpicada de ríos, cascadas, árboles colosales y templos de lejanas culturas semiderruidos por la selva -, el visitante descubre especies asombrosas, la mayor parte de ellas en peligro de extinción. Un maravilloso entorno, recreado para emocionar y conmover a quienes se adentren en él.

El parque cuenta con más de 200 especies entre mamíferos, aves, peces y reptiles con las que el equipo de BIOPARC Fuengirola trabaja a diario para su cuidado y conservación.

La visita al parque ofrece un recorrido natural por las selvas tropicales del mundo, desde la isla de Madagascar, pasando por el interior de la cuenca del Congo, las selvas de centro y Sudamérica y finalmente el sudeste asiático y las islas del Indo Pacífico.

Entre árboles inmensos, misteriosos templos y pirámides, grandes saltos de agua y caudalosos ríos repletos de peces y cocodrilos, los visitantes pueden descubrir especies desconocidas como el ciervo ratón - el más pequeño de los ciervos del mundo -, el esquivo panda rojo, el amenazado y bellísimo tigre de Sumatra, el gigantesco dragón de Komodo o el insólito hipopótamo pigmeo.

En un claro de selva la emoción aumenta al encontrarse con una familia de gorilas que a finales de 2020 aumentó con el nacimiento del primer gorila andaluz de la historia. Algo más allá, en las ruinas de un antiguo templo jemer, será una cría de orangután nacida este mismo año la que hará las delicias de los visitantes.

Un descanso para comer en un restaurante de la India colonial británica servirá para recuperar fuerzas y seguir el itinerario. Y mientras los visitantes descubren más especies amenazadas y disfrutan de su belleza podrán sentir que están ayudando a conservarlas.

BIOPARC Acuario de Gijón, un espacio vivo

Los amantes de la naturaleza y, en concreto, del fondo marino tienen una visita obligada a BIOPARC Acuario de Gijón, un espacio extraordinario de la región, situado frente a la playa de Poniente, mirando al mar. Se trata de un centro de referencia en cuanto a conservación, educación y bienestar animal.

El acuario es un lugar vivo, de singular belleza, que va cambiando de estación a estación e, incluso, a lo largo de un mismo día, ya que los animales que viven en él se comportan de manera diferente según la hora. No es extraño contemplar a los grandes tiburones toro surcando las aguas del océano o disfrutar de las siempre activas tortugas marinas echarse una siesta cuando llega la tarde o ser testigo de cómo las anémonas joya van abriendo sus tentáculos según avanza el día.

El equipo de acuaristas del BIOPARC Acuario de Gijón realiza una labor continua de búsqueda, localización e incorporación de nuevos ejemplares y especies. Solo en los últimos meses se han incorporado más de 35 especies y 300 ejemplares.

Recientemente se han inaugurado nuevos espacios, como el bosque húmedo tropical americano con los simpáticos ajolotes, peces cocodrilo, una iguana espinosa de Utila, rayas motoro, ranas flecha y de ojos rojos y lustrosas boas arcoíris; o el nuevo acuario dedicado a África con peces como el delfín azul de Malawi, cíclidos joya y frontosa y los saulosi. Junto a ellos nada también el pez globo de agua dulce que, además, se reproduce en el acuario, por lo que si los visitantes se fijan podrán descubrir a las crías nadando en el tanque.

En su visita por BIOPARC Acuario de Gijón, el visitante podrá visitar la zona del Mar Caribe y observar de cerca los espectaculares peces dardo y el ídolo moruno, que muchos recordarán de la película Buscando a Nemo, de la que, por cierto, en el Acuario ya casi tienen a todos los personajes principales de la película.

Y, por último, en la zona de arrecife de coral hay nuevas especies como el julia canario y damiselas azules, que destacan por un bello azul eléctrico.

BIOPARC València acerca toda la magia de África

El tercero de estos parques es BIOPARC Valencia, un espacio que ofrece un recorrido al aire libre para acercar toda la magia de África sin salir de la ciudad de Valencia.

Los impresionantes recintos multiespecie característicos de BIOPARC permiten explorar la extensa sabana para contemplar a las cebras con rinocerontes y avestruces. Justo al lado, diversas especies de antílopes conviven con jirafas y distintas aves bajo la atenta mirada de los leones. Y un poco más allá, entre gigantescos baobabs podemos ver a los elefantes junto a la cascada de agua mientras disfrutan de un baño en el lago.

En las frondosas selvas centroafricanas encontramos las familias de gorilas y chimpancés, preciosos bongos, leopardos, búfalos rojos, driles y un largo número de especies que van apareciendo en ese paseo.

La cueva Kitum esconde la única visión subacuática de hipopótamos en España nadando entre varias especies de peces, con la sensación de que se encuentran con los temibles cocodrilos, todo ello en una recreación de los ecosistemas de los grandes lagos. En nuestro recorrido llegamos a la exótica isla de Madagascar donde podemos pasear entre diferentes especies de lémures.

BIOPARC València alberga más de 3.000 animales de 160 especies. Además de las más emblemáticas, se descubren otras amenazadas y extintas en su hábitat como las gacelas Mhorr, también algunas en riesgo crítico de desaparecer como los bongos o extraños animales como las ratas topo o los oricteropos.

La exhibición educativa “El ciclo de la vida” ofrece la oportunidad de contemplar un “documental en vivo” que completa la experiencia de la visita y permite conocer el comportamiento natural de distintas especies, sus técnicas de supervivencia o su búsqueda de alimento. Además, el parque ofrece durante todo el día actividades lúdico-educativas gratuitas destinadas a todos los públicos que aportan información de gran valor para el conocimiento de la fauna africana.