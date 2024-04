Viajar en avión -siempre buscando la máxima comodidad- se ha convertido en algo al alcance de casi cualquiera, tan normalizado que hay gente que utiliza este medio de transporte para ir a trabajar. Sin embargo, hay quien todavía rechaza volar y muchas veces por temores variados, como a las turbulencias. Lo que las causan son los cambios de actitud y altitud del avión, así como el estado meteorológico. Las nubes, las ondas de montaña o las corrientes de aire pueden provocar turbulencias, igual que los baches de las carreteras para los automóviles.

Aunque se repita hasta la saciedad que son normales y no hay que tenerles miedo, es lógico ponerse nervioso cuando uno, como pasajero, las sufre. Los pilotos preven las turbulencias en sus trayectos, por lo que para ellos no suponen ningún reto, sobre todo las ligeras y moderadas. Otro tema son las severas y las extremas, que son muy poco habituales. En conclusión, no resultan peligrosas, ni tampoco son iguales en unos aviones que en otros. Así como en los diferentes trayectos.

La web Turbli, que recopila datos sobre turbulencias, analizó más de 150.000 registros de vuelos de corta y larga distancia en 2023 para determinar las rutas más turbulentas del mundo. También ha inspeccionado 500 aeropuertos para descubrir cuáles son en los que más se sufren para aterrizar y despegar: Santiago en Chile, Natori en Japón, Wellington en Nueva Zelanda, Sapporo en Japón, Osaka en Japón, Bishkef en Kirguistán, Tokoname en Japón, Lanzhou en China, Tokio en Japón y Christchurch en Nueva Zelanda.

Los vuelos más turbulentos del mundo

Del mismo modo que destacan los japoneses y chinos entre los aeropuertos, también lo hacen entre los vuelos más turbulentos. China aparece un total de ocho veces, mientras que Japón lo hace cuatro. Los dos trayectos europeos que están en la lista son ambos entre Italia (dos veces Milán) y Suiza (Ginebra y Zúrich). Realmente ninguno se puede enmarcar en larga distancia, ya que ninguno supera los 3.000 kilómetros de distancia.

Santiago (SCL), Chile - Santa Cruz (VVI), Bolivia: 1.905 km Almaty (ALA), Kazajistán - Bishkek (FRU), Kirguistán: 210 km Lanzhou (LHW), China - Chengdu (CTU), China: 661 km Centrair (NGO), Japón - Sendai (SDJ), Japón: 517 km Milán (MXP), Italia - Ginebra (GVA), Suiza: 214 km Lanzhou (LHW), China - Xianyang (XIY), China: 519 km Osaka (KIX), Japón - Sendai (SDJ), Japón: 655 km Xianyang (XIY), China - Chengdu (CTU), China: 624 km Xianyang (XIY), China - Chongqing (CKG), China: 561 km Milán (MXP), Italia - Zúrich (ZRH), Suiza: 203 km

Los vuelos más turbulentos por continente

Norteamérica

El aeropuerto de Raleigh/Durham (RDU) aparece en tres ocasiones, siempre como lugar de llegada. También repiten otros, aunque en dos ocasiones, como Pittsburgh (PIT) -de salida y llegada-, Boston (BOS) -solo de salida- y Siracusa (SYR) -solo de llegada-. Nueva York también está en dos ocasiones, aunque con aeropuertos diferentes: JFK y LGA. La más turbulenta es la conexión entre Nashville (BNA) y Raleigh/Durham (RDU), un trayecto de 711 kilómetros.

Nashville (BNA) - Raleigh/Durham (RDU) Charlotte (CLT) - Pittsburgh (PIT) Denver (DEN) - Puerto Vallarta (PVR) New York (JFK) - Raleigh/Durham (RDU) Warwick (PVD) - Syracuse (SYR) Atlanta (ATL) - Dulles (IAD) Pittsburgh (PIT) - Raleigh/Durham (RDU) New York (LGA) - Portland (PWM) Boston (BOS) - Syracuse (SYR) Boston (BOS) - Philadelphia (PHL)

Sudamérica

La capital chilena, Santiago (SCL), se repite hasta siete veces, copando tanto el primer puesto como el último, con conexiones con Santa Cruz (VVI), Florianópolis (FLN), Asunción (ASU), Buenos Aires (EZE), Ciudad de la Costa (MVD), São Paulo (GRU) y Río De Janeiro (GIG). Brasil aparece con varias ciudades (Florianópolis, São Paulo y Río De Janeiro) y en más de una ocasión.

Santiago (SCL) - Santa Cruz (VVI): 1.905 km Florianópolis (FLN) - Santiago (SCL): 2.220 km Florianópolis (FLN) - Ciudad de la Costa (MVD): 1.066 km Santiago (SCL) - Asunción (ASU): 1.571 km Buenos Aires (EZE) - Santiago (SCL): 1.140 km Buenos Aires (EZE) - Florianópolis (FLN): 1.236 km Santiago (SCL) - Ciudad de la Costa (MVD): 1.369 km São Paulo (GRU) - Santiago (SCL): 2.617 km São Paulo (GRU) - Ciudad de la Costa (MVD): 1.567 km Río De Janeiro (GIG) - Santiago (SCL): 2.937 km

Europa

Ninguna ciudad española aparece entre los vuelos más turbulentos de Europa, donde claramente se repiten Suiza en nueve ocasiones con los aeropuertos de Génova (GVA), Zúrich (ZRH) y Basilea (BSL); Italia en cuatro con Milán (MXP), Caselle Torinesse (TRN) y Venecia (VCE); y Francia tres con Niza (NCE) y Marsella (MRS). También hay en la lista otras ciudades como Zgornji Brnik en Eslovenia, Tbilisi en Georgia o Yerevan en Armenia.

Milán (MXP) - Génova (GVA): 214 km Milán (MXP) - Zúrich (ZRH): 203 km Génova (GVA) - Zúrich (ZRH): 230 km Marsella (MRS) - Zúrich (ZRH): 517 km Zgornji Brnik (LJU) - Zúrich (ZRH): 471 km Niza (NCE) - Basilea (BSL): 438 km Niza (NCE) - Zúrich (ZRH): 434 km Ereván (EVN) - Tiflis (TBS): 175 km Basilea (BSL) - Venecia (VCE): 437 km Frankfurt (FRA) - Caselle Torinese (TRN): 541 km

Asia

Al igual que es el ránking global, en este se repiten los aeropuertos chinos por encima del resto: Lanzhou, Chengdu, Xianyang, Wuhan y Chongqing se repiten un total de diez veces. Japón también cuenta con bastante presencia, cuatro conexiones locales: Centrair (NGO) - Sendai (SDJ), Osaka (KIX) - Sendai (SDJ), Osaka (KIX) - Fukuoka (FUK) y Tokyo (NRT) - Osaka (ITM). La única que no pertenece a sendos países es la primera, que conecta Almaty en Kazajistán con Bishkek en Kirguistán.

Almaty (ALA) - Bishkek (FRU): 210 km Lanzhou (LHW) - Chengdu (CTU): 661 km Centrair (NGO) - Sendai (SDJ): 517 km Lanzhou (LHW) - Xianyang (XIY): 519 km Osaka (KIX) - Sendai (SDJ): 655 km Xianyang (XIY) - Chengdu (CTU): 624 km Xianyang (XIY) - Chongqing (CKG): 561 km Wuhan (WUH) - Xianyang (XIY): 654 km Osaka (KIX) - Fukuoka (FUK): 452 km Tokyo (NRT) - Osaka (ITM): 463 km

Oceanía

En el quinto continente destaca claramente la ciudad de Brisbane, apareciendo hasta cinco veces, junto con Port Vila que está cuatro veces, Sídney que se repite tres y Melbourne, con otras tres apariciones. Otros aeropuertos que destacan son Auckland (AKL), Adelaide (ADL), Darwin (DRW) y Christchurch (CHC).

Brisbane (BNE) - Sydney (SYD): 750 km Port Vila (VLI) - Auckland (AKL): 2.232 km Melbourne (MEL) - Sydney (SYD): 705 km Port Vila (VLI) - Brisbane (BNE): 1.893 km Port Vila (VLI) - Sydney (SYD): 2.481 km Port Vila (VLI) - Melbourne (MEL): 3.185 km Brisbane (BNE) - Melbourne (MEL): 1.379 km Brisbane (BNE) - Adelaide (ADL): 1.621 km Brisbane (BNE) - Darwin (DRW): 2.848 km Auckland (AKL) - Christchurch (CHC): 744 km

África

El top cinco de las conexiones africanas está ocupado al completo por Sudáfrica: Ciudad del Cabo está en las cuatro primeras y Johannesburgo en las dos últimas, además de Durban en la primera posición. El destino del segundo puesto es Mpak, en Senegal, y el del tercero es Maputo, en Mozambique.