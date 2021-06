Una persona del público se convirtió en protagonista de ‘La resistencia’ durante su emisión de este jueves en Movistar+. Si hace unas semanas el programa le sacaba parecido a una espectadora con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, David Broncano se quedó el jueves impactado al ver que tenía delante al 'doble' del rey Felipe VI.

Jaime Caravaca, que se encarga de animar al público antes de las grabaciones, señaló al hombre que guardaba un enorme parecido con el jefe de Estado. "En el descanso, un señor me ha dicho que me había traído un regalo, unas telas para un traje. Le he mirado a los ojos y digo... ¿Me ha traído las telas Felipe VI?", bromeó.

Entre risas, Broncano reconoció que el hombre en cuestión se parecía al rey: "Majestad, sabe que está usted siempre invitado, tanto a venir de público como a sentarse aquí conmigo. O voy yo a palacio, lo que usted quiera".

El presentador propuso que el espectador se quitara la mascarilla para comprobar si el parecido seguía existiendo con la cara al descubierto: "¿Nos la queremos jugar? Con mascarilla podría ser el rey perfectamente".

"Di el discurso de Navidad una vez en 'Late motiv', el parecido es razonable", aseguró el hombre mientras se quitaba la mascarilla. "Es el rey y Urdangarin al mismo tiempo. Un bolsillo lo lleva lleno y el otro vacío", dijo Caravaca con humor.