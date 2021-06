Mamen Mendizábal, que la próxima semana se despedirá de los espectadores de 'Más vale tarde' para emprender nuevos proyectos en Atresmedia, entrevistó este jueves en directo al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. La conversación entre ambos se tornó cada vez más tensa por la recogida de firmas que están llevando a cabo los populares para pedir la dimisión del presidente Pedro Sánchez. La periodista, que quiso conocer "por qué están recogiendo firmas si pueden hacer una moción de censura", planteó además lo siguiente: "Si quieren que dimita o que se vaya del poder, pongan los mecanismos parlamentarios en marcha".

"Las elecciones serán el mejor mecanismo para sacar a Sánchez de la Moncloa", respondió Maroto, afirmando que están recogiendo firmas "para que los ciudadanos puedan expresar libremente su rechazo a los indultos". Además, aseguró que a esas mesas se han acercado votantes socialistas: "Algunas personas me han dicho que suelen votar al PSOE, pero que quieren firmar contra los indultos porque lo que ha hecho Sánchez no se puede hacer en su país".

"Hay mucha gente que se acerca que es del PP, y otra que no lo es. Están hartos de Sánchez después de haber mentido en la campaña electoral", añadió el político popular ante la presentadora, que no ocultó su sorpresa por lo que acababa de escuchar: "Siempre me cuentan ustedes que se les acercan muchos socialistas a los miembros del PP, me resulta muy significativo".

Mendizábal le preguntó que si también se acercan votantes del PP para saber "si el pago al apoyo de Vox de Madrid es que Isabel Díaz Ayuso tenga que revisar la Ley LGTBI". Maroto quiso echar balones fuera y, para ello, aseguró que ese tema se ha quedado "viejo": "Este debate y estas preguntas me las hicieron a mí mismo en el pacto del PP con Andalucía".

La reacción del político molestó a la periodista, que justificó su pregunta e insistió en ella. "Mire, señor Maroto. Aquí hay un mínimo de respeto que es básico", replicó antes de añadir: "No es viejo, es actual y pertinente. Mi pregunta a usted, como miembro del PP, es absolutamente pertinente".

La tensión en el ambiente fue en aumento y Maroto le lanzó un dardo a la presentadora: "Lo que es viejo es no dejar responder al invitado. ¿Se lo explico o no? Como quiera usted". "Por favor, señor Maroto... Lo que quiera", apuntó ella con resignación. "Yo mismo estuve en la negociación del pacto de investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Allí también se decía que Vox iba a quitar los derechos a los homosexuales y no quitó nada", finalizó el invitado.