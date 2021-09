Tras semanas de ataques y respuestas, ayer Bigote Arrocet se volvió a ver las caras con Alejandra Rubio en el plató de 'Secret Story'. El humorista, expulsado del reality el pasado jueves, había protagonizado durante las últimas semanas encontronazos con el clan Campos a raíz de las diferentes versiones sobre su ruptura con María Teresa. Sin embargo, el reencuentro entre el humorista y la nieta de la veterana comunicadora fue más bien emotivo.

"Hace más de dos años que no nos vemos, desde que él y mi abuela lo dejaron", explicaba Rubio antes de que llegara el chileno. Sin embargo, cuando entraba en plató, Bigote se dirigía con total naturalidad a ella: "¡Alejandrita!", exclamó, acercándose a ella a darle un beso. "¡Te estás emocionando!", expresó un atónito Jordi González. Acto seguido se dirigió a Alejandra: "¡Y tú también!".

Fue entonces cuando el presentador levantó de su sitio a Alejandra y la colocó frente a Bigote, que comenzó a llorar tras fundirse en un abrazo con la nieta de la que fuera su pareja. "No me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta pero sí como más que una amiga, es especial para mí", explicó el cómico, que con la voz entrecortada afirmana: "Su abuela me hablaba mucho de ella".

Por su parte, la hija de Terelu se explicaba: "Yo no tengo ningún problema con él, le tengo mucho cariño, le recuerdo pintando sus camisetas y poniéndole flores a los árboles cuando no tenían". No obstante, Alejandra puntualizó: "Ha estado muchos años con mi abuela y algunas cosas me duelen porque no las entiendo".