Dolores Vázquez ha roto su silencio después de más de 20 años desde que saliera de prisión. La falsa acusada por el asesinato de Rocío Wanninkhof ha decidido hablar en el documental que lleva su nombre y que HBO Max estrenó este martes. Su reaparición ha provocado que se reabra el debate sobre la influencia de los medios en la opinión pública acerca de su inocencia y 'El programa de Ana Rosa' ha hablado de ello.

Siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer... no tenía voz ni palabra", narra Vázquez en el documental, donde se sincera junto a Toñi Moreno, una de las productoras ejecutivas. "He perdido mucho, lo he perdido todo", expresa en uno de los seis episodios.

La presentadora ha visto sus declaraciones y se ha quedado asombrada: "Bueno, impresionante, 20 años después ha podido verbalizar lo que ha vivido tras más de 500 días en prisión...". "Fue señalada por un juez, si no aparece el auténtico asesino posiblemente todavía estaría en la cárcel", comentaba Ana Rosa.

"Todavía la madre de Rocío sigue pensando que Dolores es la autora del crimen...", ha comentado sorprendida la presentadora, que se ha mostrado dura con la prensa y principalmente con las autoridades con el caso: "Hay que hacer una reflexión, para los medios de comunicación era todo tan claro, durante tanto tiempo... Pero los que investigaban y juzgaban no eran los medios de comunicación, aquí todos tenemos una responsabilidad".

"Se lo ha contado a Toñi Moreno y a otra persona, que quiero recordar, personas muy concretas que han creído y confiado en que esas pruebas no eran contundentes para condenar el asesinato de una niña que ella ayudó en su crianza, que la quería...", ha expresado la comunicadora.