TVE atajó este miércoles las críticas a los resultados del Benidorm Fest con una rueda de prensa en la que se desglosaron las puntuaciones de los tres paneles: televoto, demoscópico y jurado. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de la Corporación pública, salió en defensa de los cinco profesionales que integraron el jurado y pidió "máximo respeto para ellos".

Una de ellas fue Miryam Benedited, que ha asegurado estar "alucinando" con todo lo que se ha dicho en los últimos días: "Es absurdo, ridículo". La coreógrafa ha aprovechado su intervención en Cuatro para defender su profesionalidad y su desempeño en el formato musical: "Llevo 30 años en esta profesión. Tengo criterio en mi campo para dar y regalar".

Asimismo, ha desmontado algunos de los bulos que han circulado por las redes: "No hemos cobrado ningún duro, pero ni por hacer de jurado. Fuimos de invitados con toda la ilusión. Todo esto es demostrable. Quien diga que hemos cobrado algo, que saque un papel".

Benedited ha insistido en que desde TVE se les pidió que votaran con absoluta libertad e independencia: "Nos dijeron que nos sintiéramos libres de votar según nuestro criterio profesional. Es lo que hice. No tengo emoción ni fanatismo. Me da igual si va una persona o va otra". "No sé lo que votó el resto de mis compañeros", ha destacado: "No tuvimos un momento de reflexión, no deliberamos".

La artista también ha respondido a las acusaciones que apuntaban a su relación con Chanel, con quien coincidió en 'Tu cara me suena' hace años: "Me parece desmesurado. Tengo la misma relación que prácticamente con todo el certamen entero. Es imposible que en 30 años no haya coincidido con todos los bailarines y artistas de esta profesión. Si no fuera así, no tendría experiencia para valorar".

"Vino en 2015 o 2016 a hacer una sustitución a un programa en el que estaba trabajando. No he vuelto a trabajar con ella nunca más. Yo no quería que esta chica ganara o perdiera, valoré la actuación", ha subrayado Benedited, que como es lógico, por su trayectoria conocía a muchos bailarines y artistas que de una forma u otra formaron parte del Benidorm Fest.