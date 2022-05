Chanel fue la gran protagonista de la última entrega de 'La Noche D'. TVE preparó un programa especial para recibir a la representante de España en Eurovisión tras quedar tercera en el certamen. La cantante estuvo arropada en una parte de la entrevista por su cuerpo de baile, mientras que el programa contó con las visitas de Alaska, David Civera o Palomo Spain para hablar del triunfo de 'SloMo'.

“Cuando supimos que iba a venir Chanel abrimos líneas para que vinieran de público y se nos colapsaron en 5 minutos”, dijo Eva Soriano cuando recibió a la artista en el plató. Tanto la presentadora como los colaboradores no se casaron de dar la enhorabuena a Chanel por su gran actuación en el certamen. Ella volvió a hacer gala de su perfeccionismo: “Me vi bien, pero hay cosas”.

Una de las imperfecciones que descubrió fue que la chaqueta que llevaba y que se quitaba en el momento cumbre de la performance se desabrochó antes de tiempo ante la intensidad de uno de sus movimientos: “Nunca se había abierto la chaqueta hasta ese día", reveló

"La chaqueta pesaba mucho", reconoció, y ella prefirió salir a disfrutar: "Me dijeron pues rómpela, que te dé igual. En ese momento, con la euforia y pasármelo bien lo hice más fuerte y se abrió. Per no es fallo, es una curiosidad”, apuntó. Sin embargo, le quitó hierro afirmando que era un "fallo no fallo".