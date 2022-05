En el restaurante de 'First Dates' tienen su espacio personas de todo tipo, algunos de lo más peculiares. Juan, un murciano de 64 años acudió al programa tras haber estado casado durante 43 años y haber tenido seis hijos. "La Biblia dice que la carne es pecado, pero es pecado el sexo. El amor no es pecado", le dijo a Carlos Sobera a los pocos minutos de estar en el local.

El programa decidió juntarle con María Rosa, una mujer de 58 años que lleva varios años siendo ama de casa y que perdió a su marido: "Llegamos a celebrar las bodas de plata. Por desgracia un infarto se lo llevó. Pasé una depresión, pero dije 'tengo que levantarme'", confesó la mujer. Además, también afirmó que fueron sus hijos los que la animaron a buscar un nuevo amor.

Una vez sentados a la mesa, ya preparados para compartir una primera cena juntos, a María Rosa le chocó que su compañero la tratara de "usted", por lo que no tardó en señalárselo. No obstante, el murciano hizo caso omiso y le contó que ahora quería dedicarle a la que fuera su futura pareja.

Al ver que él seguía tratándola de usted, María le pidió que se relajase para poder tener una conversación más distendida, pero él siguió en su línea. Ante las negativas de su compañero de tratarla de una forma más cercana, ella decidió no repetirlo más: "Habla muy raro. Son muy raras las conversaciones", le dijo al equipo del programa.

Sin embargo, lo que María Rosa no sabía es que la velada aún podía sorprenderla más. "Estaba pensando que, como conozca una mujer fogosa sexualmente, se va a equivocar conmigo. ¿Va a misa? ¿Cree en la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que la carne es pecado, la carne es el sexo", aseguraba el agricultor. "Me he quedado a cuadros. Me he quedado muerta. No esperaba que me dijera eso. Lo de que la carne es pecado. La carne es la carne", exclamaba ella sorprendida. Finalmente, él se mostró abierto a tener una segunda cita pero ella declinó la oferta: "Como pareja no", sentenció.