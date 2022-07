No son solo dos de los rostros más conocidos y con mejor popularidad de su cadena, sino también del panorama televisivo nacional. Y además los dos hacen gala constantemente de su gran sentido del humor.

Sin embargo, Dani Mateo y Roberto Leal tuvieron un pequeño enganchón. No cara a cara, sino en sus respectivos programas y espacios, en los que se cruzaron palabras.

Todo ello comenzó con unas palabras de Roberto Leal en 'Pasapalabra'. El andaluz, a raíz de la visita al programa de Santi Alverú, comentó que todos los colaboradores de 'Zapeando' han pasado por el espacio que conduce para ayudar a los aspirantes a ganar el rosco y el bote.

"Creo que alguien me estaba haciendo bloqueo, no quiero decir nombre, pero, Dani Mateo", aseguró Alverú y entonces fue cuando Roberto Leal le cuestionó a su invitado de la tarde que qué le pasa a Dani Mateo con Pasapalabra para que no fuese nunca. "Tiene miedo porque es un programa de listos", dijo en tono de broma.

Entonces Leal pasó a la acción: "Vamos a hacer un llamamiento. Dani Mateo estás invitado. Te trataremos bien. Yo he ido a 'Zapeando' muchas veces y tú no has venido por aquí, y tampoco pasa nada, podemos seguir siendo amigos. Pero esas cosas se quedan dentro".

La contestación de Dani Mateo

Por supuesto, estas palabras fueron recogidas por Dani Mateo en 'Zapeando' y, con el característico tono de broma que le caracteriza y que le ha llevado a ser uno de los grandes humoristas de España, contestó: "Roberto, tío, eres muy guapo, lo primero. Estás guapísimo, simpatiquísimo, con talento a raudales... Pero eres muy falso. ¡No me han invitado en la vida!".

De este modo, aunque Dani Mateo nunca ha acudido a 'Pasapalabra', dejó la puerta abierta a acudir al espacio conducido por Roberto Leal y enfrentarse a los retos que el programa le proponga, si bien, de nuevo de broma, dijo que cuando reciba la llamada del programa volverá a mandar a Santi en su lugar.