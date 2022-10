Laura Pausini lleva la sinceridad por bandera, algo que quedó demostrado en las cuartas audiciones a ciegas de 'La Voz'. De hecho, la Italiana no se cortó un pelo con un concursante, al que recomendó que fuera más humilde en adelante, dejando su "cabronería" a un lado.

Víctor Bravo se subió al escenario y cantó con una voz asombrosa 'Time Waits for no one', de Freddie Mercury, motivo por el cual la italiana decidió incorporarlo a su equipo.

Sin embargo, la coach caló rápidamente al concursante, y así se lo hizo saber: "Ya eres muy cabrón. Me encanta que seáis un poco así porque yo también soy así, no te esperes otra cosa de mi", apuntó ella.

Tras este reconocimiento, la artista subió al escenario para darle la enhorabuena, pero también para darle un consejo: "Tienes una voz increíble, pero no exageres con la 'cabronería'. Es mejor la humildad".

Ante estas palabras, el concursante bajó un poco el ritmo y reconoció su exceso de motivación: "Me corto un poco, ¿no? Sí, me he venido un poquito arriba". Finalmente, desveló que uno de los motivos por los que acudió al programa fue para sorprender a su abuela, quien estaba entre el público en el momento de su actuación.