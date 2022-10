TVE anunció el pasado martes los 18 participantes del Benidorm Fest 2023. Entre las más de 870 propuestas que recibió la televisión pública se encontraban las de varios artistas conocidos que se han quedado fuera de la selección. Una de ellas es Karina, que en 1971 consiguió la medalla de plata para España en el Festival de Eurovisión con su tema 'Un mundo nuevo'.

La artista ha revelado en sus redes sociales que envió una candidatura al certamen, cuya gran final se celebrará el próximo 4 de febrero. "Os quiero contar un secreto que no le he contado ni a mis hijas", comienza diciendo Karina en un vídeo compartido con sus seguidores.

En la grabación explica cómo es la canción con la que intentó participar: "Es preciosa. Habla de la mujer, de nuestros sueños, de nuestras alegrías". "De que aunque hayamos cumplido años, tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas", afirma la cantante a sus 75 años.

"¿Qué pasa? ¿Que porque ya tengamos unos años no podemos hacer nada?", se pregunta Karina, que también muestra su decepción con la organización del Benidorm Fest: "Tengo una duda de si habrán escuchado mi canción o no, porque no me han mandado ni un mail, ni un whatsapp ni nada". "No me han dicho si la canción gusta o no gusta... ¡Qué sosos!", deja caer.

"Estoy segura de que si la escucha Omar Montes puede hacer un arreglo de esos de los que él sabe hacer", asegura Karina, visiblemente satisfecha y emocionada por el tema que ha creado: "¡Puede ser un hit mundial!". Una canción que sus seguidores esperan con ganas y que verá la luz próximamente: "Cuando pueda ponerla para que la escuchéis, la pondré".