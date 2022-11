La reaparición de Raquel Mosquera en el 'Deluxe' de Telecinco comenzó con un momento de mucha tensión. La viuda de Pedro Carrasco estuvo a punto de no sentarse en el plató de Telecinco tras tener un enfrentamiento con Jimmy Giménez-Arnau, amigo del boxeador, mientras explicaba por qué lo había vetado en su entrevista.

"De repente, veo en el documental que sale diciendo unas cosas hacia mí que no están bien. Sobre todo, cuando dice que es amigo de Pedro. En los 10 años en los que estuvimos juntos, que yo sepa, no se tomó ni un café con él. De hecho, supuestamente, dijo de Pedro que era homosexual antes de nuestra relación", explicó Mosquera.

Las palabras de la peluquera provocaron la indignación de Giménez Arnau, que rápidamente negó que hubiese dicho eso desde la sala VIP en la que se encontraba. De hecho, llegó a insultarla en pleno directo, recibiendo un pequeño toque por parte de Carmen Borrego para que se moderase: "Pero bueno... Jorge, eso es mentira. Esta es una cerda".

"Eso no lo voy a permitir. O lo retira o me voy. Me ha faltado el respeto. Si tienes lo que hay que tener, que se llama cojones, ven aquí hasta esta mujer que tienes ovarios y me pides perdón. Si no, no hay programa", exigió Mosquera, amenazando con dejar sin entrevista al 'Deluxe'.

Tras la advertencia del programa, el periodista pidió disculpas para que siguiese el espacio, pero Mosquera no dio por válidas las disculpas: "Perdón para que haya programa, no. Eso es para que te limpies la boca, ¿vale? Que la tienes muy sucia, caballero, y eso que he contado es verdad".

"En otra sala VIP se encuentra otra misteriosa mujer con una ingente cantidad de documentación", continuó diciendo Jorge Javier Vázquez, siendo interrumpido por una Raquel Mosquera que pretendía seguir adelante con su advertencia si no había unas disculpas de Jimmy: "No, no. Que no me ha pedido perdón. Que no sigo con el programa, y si no que vengan mis abogados, que están ahí en un cuarto porque no le han dejado estar aquí, y lo saben los directores. A mí ese perdón para que haya programa no".

Después de preguntarle Jorge Javier sobre cómo quería el perdón, Raquel Mosquera exigió que Jimmy Giménez-Arnau se presentase delante de ella para ofrecerle sus disculpas, pero el periodista no dio su brazo a torcer en un primer momento: "Le pido perdón por lo de cerda, pero ella me tiene que pedir perdón por decir que yo he dicho eso de Pedro Carrasco (que era homosexual)".

La tensión estuvo presente en gran parte del inicio del programa. De hecho, Raquel Mosquera llegó a no contestar a las preguntas de Jorge Javier y los colaboradores que se encontraban en uno de los pasillos que daban al plató del programa: "Hasta que no hable con mis abogados con lo que ha ocurrido ahora mismo... Esos profesionales no podían hablar conmigo, y menos llamarme cerda. Ha ocurrido algo muy grave, y lo sabéis vosotros. Que venga mi abogado".

"A mí no me tiene que llamar cerda en televisión. Mira que yo educadamente no le voy a insultar a él porque no soy igual. Porque, además, las personas que insultan es porque no tienen mejores cosas que dar como buenos argumentos. Ni educación", recalcó la peluquera, algo por lo que recibió la contestación de Jorge Javier: "Si nos ponemos en este asunto tan tiquismiquis, has llamado mala madre de Rocío Carrasco, que es mucho peor".

Finalmente, y después de que Mosquera reiterase lo que había dicho del periodista, Giménez-Arnau se presentó delante de la viuda de su amigo Pedro Carrasco y volvió a disculparse: "Te pido perdón por incumplir las reglas del programa, pero te has inventado unas salvajada sobre mí que merecía algún tipo de contestación, y lo retiro también. Lo retiro todo. Me arrepiento de verdad. Qué siempre me he llevado bien contigo, ¿o no?".

Después de que Giménez-Arnau se retirase a la sala VIP de nuevo, Raquel Mosquera accedió a entrar al plató para realizar la entrevista, a pesar de que no hablase con su abogado en su momento, tal y como pidió en varias ocasiones: "Habéis estropeado una entrevista muy bonita".

"Una entrevista bonita no venimos. Esto también lo tienes que tener claro también porque, después de todo lo que ha sucedido, esto no va a ser un homenaje", le contestó Jorge Javier mientras se dirigían a sentarse en sus sillas, que también le pidió a Mosquera que saliese del bucle del insulto de Jimmy: "Ya está. Ya te ha pedido perdón".

Tras sentarse, Raquel Mosquera habló por teléfono con su abogado sobre lo que debía hacer: "Me ha dicho que haga lo que yo crea que deba hacer. Me voy a quedar aquí".