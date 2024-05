El Casademont Zaragoza planifica el futuro sin Fiebich ni Diallo

Una vez finalizada otra temporada histórica en la que el Casademont Zaragoza se ha confirmado como uno de los equipos más importantes de la Liga Femenina y ha brillado con luz propia en la Euroliga, es el momento de terminar de dar forma al nuevo proyecto del curso 2024-25. Un buen número de piezas ya están puestas en el puzzle, con Carlos Cantero renovado y cinco jugadoras con contrato, pero quedan también algunas incógnitas por despejar porque puede producirse todavía alguna renovación más. La gran duda es qué hará finalmente Leo Fiebich, aunque la planificación deportiva se está llevando a cabo sin contar con ella porque su futuro se adivina lejos de Zaragoza. Quien es seguro que no estará el año que viene es Christelle Diallo.

La intención del Casademont Zaragoza, como es costumbre en el club desde hace años aunque con diferentes resultados en la parcela masculina, es dar continuidad a un proyecto que, además, está avalado por su rendimiento y resultados. Por eso la entidad ya ha avanzado en algunas cuestiones que ha ido haciendo oficiales en los últimos meses. Carlos Cantero seguirá al frente del conjunto aragonés tras reforzar el vínculo que le unía al club hasta 2026. También estará Mariona Ortiz, cuyo contrato expiraba en 2026 pero contaba con una cláusula de corte que no se ejecutará tras la revisión del mismo.

Además, el Casademont se aseguró la continuidad de Tanaya Atkinson tras renovar su contrato una temporada más, mientras que tanto Nerea Hermosa como Ainhoa Gervasini ya firmaron en su momento una relación contractual que se extendía hasta el próximo curso. Asimismo, Helena Oma ya renovó en su momento hasta 2025 y se le espera en el equipo tras la grave lesión sufrida esta temporada. De esta manera, Carlos Cantero ya cuenta con cinco jugadoras que, salvo sorpresa, formarán parte de la plantilla el próximo curso.

Las salidas

A partir de ahí se abren una serie de incógnitas. Porque finalmente podrían ser más de cinco las jugadoras que continúen el próximo curso, ya que no está descartado que Petra Holesinska, Aleksa Gulbe y Serena-Lynn Geldof puedan continuar. Una, dos, las tres o ninguna, en función también de las ofertas que puedan tener de otros clubs. La gran incógnita sigue siendo Leo Fiebich. Su futuro parece lejos de Zaragoza, primero porque esta misma semana se va a incorporar a las New York Liberty para disputar la WNBA y luego porque el Valencia Basket está muy interesado en su fichaje. No obstante, la alemana cuenta con una oferta de renovación del Casademont, que la recibiría con los brazos abiertos en el caso de que decidiera regresar.

Christelle Diallo, junto a Hempe en el partido de ida de semifinales frente al Valencia. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Porque, a falta de confirmación oficial, el Casademont Zaragoza volverá a competir en la Euroliga. Las jugadoras de Carlos Cantero no solo se convirtieron en el primer equipo zaragozano en disputar la máxima competición continental, sino que en su estreno llegaron hasta cuartos de final, más lejos que ningún otro club español, y su tercer puesto en la Liga regular más una final entre Avenida y Valencia le vuelven a dar el tercer billete español para el torneo. Falta por conocer si tendrán que disputar la fase previa.

Así que el Casademont Zaragoza afrontará otro curso apasionante y lo hará dando continuidad a un equipo que se ha ido superando año tras año. Esta temporada ha vuelto a disputar una final de Copa, ha batido su propio récord de victorias en la Liga (24), ha disputado los cuartos de final de la Euroliga y ha elevado la media de asistencia al Príncipe Felipe por encima de los 4.000 espectadores. Y todo ello en su cuarta temporada en la élite.

