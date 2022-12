Desde su primer episodio 'Pesadilla en la cocina' supuso todo un fenómeno en España. En Estados Unidos era muy conocido ya que el famoso y reputado chef Gordon Ramsay era el protagonista de reflotar restaurantes con ese toque de show y de desastre que tanto gusta en el espectador y en España el formato tuvo una gran aceptación.

Alberto Chicote se dio a conocer para miles de personas gracias al programa y adquirió una gran popularidad por su carisma y por su apariencia de tipo duro, al menos dentro del programa. Pero no es oro todo lo que reluce en 'Pesadilla en la cocina'.

De hecho, el dueño de uno de los restaurantes participantes ha cargado duramente contra el programa y también contra Alberto Chicote, con duras acusaciones. Y no solo eso, también ha revelado detalles que indican que es poco real y poco menos que un montaje.

"Decían a los camareros que no limpiaran"

El protagonista es Chema, propietario del restaurante 'Leña y Carbón' de Puertollano (Ciudad Real). En el propio programa, Chema ya manda "a tomar por culo" a Chicote, pero después se quedó más a gusto en una carta en Facebook y además en una entrevista en el Huffington Post.

"Con Chicote fue muy mal no, lo siguiente. Ellos te lo pintan de tal forma como que es beneficioso para el negocio, te lo pintan tan bonito que aceptas. Te dicen que va a ser natural para que pienses que es como cualquier otro día, pero no es así", asegura.

Y sobre la supuesta espontaneidad... pues eso, solo supuesta: "Sabes el día y la hora a la que llegan y no vas a permitir que saquen todo lo que sacan de todos los sitios. Es como si me dicen que mañana voy a tener una inspección y sabes que llegan a una hora y lo tienes todo hecho una mierda, sabes que te va a caer... Pero es que ellos le decían a los camareros que no limpiaran y que lo dejaran guarro para que más gente viera el programa".

24.000 euros de penalización

Cuando ves que no te van a ayudar como corresponde lo primero que piensas es en suspender la grabación y como si nada hubiera pasado, pero se firma un contrato con una penalización de 24.000 euros si no se cumple. "Además tienes que hacerte cargo de las 30 personas que traen entre el equipo de cocina, cámaras, etcétera", afirma Chema.

Pero hay más, ya que asegura que traen a más comensales de los que pueden asumir para generar el caos y que no dejan aumentar el personal para ir mejor. "Les dije que necesitaría otro camarero más y no me dejaron por contrato. Ellos pasaron a todos y les dijeron que podían pedir lo que quisieran. Tenía unos amigos y les prohibieron levantarse. Son ellos los que te generan todos los problemas".

"Tendrían que ser investigados por cómo engañan a los telespectadores y defraudan a la gente que dicen que van a ayudar. Piensas que si vendes dos puedes vender cinco con su ayuda, pero no. Suena bien, pero no es nada real, cortan donde quieren. Solo buscan su beneficio sin importar la realidad".

Chicote es "antipático y borde"

Y el presentador del programa no se quedó sin dardo: "Es una persona que saludaba y decía hola cuando decían que iban a grabar. Fuera de cámara, muy mal, es una persona antipática y borde, y con las cámaras es como si fuese muy buena. Sacan lo que ellos quieren. Me decían que diera juego porque si daba más juego él se gastaría más dinero en mí. Te van guiando durante la grabación y te lo justifican diciendo que te van a mejorar el local, así que cuando vi el resultado dije 'vaya puta mierda'. Es un engaño. Te lo pintan de puta madre y a la hora de la verdad, nada", concluye.