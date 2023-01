Un broma inesperada entre dos personas que se acaban de conocer puede cambiar por completo el futuro de ambos. Sara y el zaragozano Marco acudieron a First Dates con el único objetivo de encontrar el amor, pero una frase de la joven estuvo a punto de arruinar una cita en la que ambos se mostraron realmente receptivos.

Y es que los dos se atrajeron mutuamente desde su presentación en la barra del popular programa de Cuatro por lo que pasar a la mesa no les costó en absoluto. La cena no pudo salir mejor ya que ambos conversaron constantemente de diversos temas y las risas no faltaron mientras los comensales devoraban los diferentes platos.

En la charla no faltaron las preguntas entre Sara y Marco para indagar un poco más sobre el otro. El trabajo, la profesión, amores del pasado y sobre todo qué esperan del futuro más cercano. La joven sorprendió a su cita al responder acerca de los motivos que le llevaron a acudir a First Dates. "He venido al programa para encontrar a mi marido", afirmó en tono muy serio Sara.

Marco supo salir a la perfección de la incomodidad surgida tras la respuesta de su acompañante. "Has venido muy directa, así asustas a la gente". Viendo como el zaragozano se había incomodado y con miedo a que la cita acabase de la peor forma posible supo rectificar a tiempo admitiendo que se trataba de una broma. "Estoy buscando alguien con el que encaje".

Cuando llegó el momento de tomar la decisión final y ya con la tranquilidad invadiendo el ambiente, la pareja aceptó seguir conociéndose para comprobar si están hechos uno para el otro.