Pilar Rubio tiene un nuevo proyecto televisivo en Telemadrid. La actriz buscará al mejor humorista de la Comunidad de Madrid en 'El Mejor', el nuevo talent de la cadena pública en el que comediantes, contadores de chistes, y monologuistas competirán entre ellos para demostrar quién de todos es el mejor en el arte del hacer reír.

"Después de haber trabajado en cadenas generalistas y plataformas, a Telemadrid la he sentido siempre cerca y, por fin, ha surgido la oportunidad. Es sinónimo de cercanía con los madrileños. Estoy enamorada de mi Comunidad, la llevo siempre en el corazón y en la piel tatuada. Desde pequeña me ha acompañado Telemadrid. De hecho era muy fan de la sección de gastronomía de 'Madrid Directo'. Yo quería descubrir cada día un restaurante nuevo de Madrid, me parecía el trabajo ideal",

El formato, producido por Mega TV, contará con un jurado compuesto por Esther Arroyo, Josema Yuste y Pablo Chiapella determinará cuál de ellos merece el premio que pondrá en juego.

'El mejor' estará codirigido por Melisa Moya y Jordi Rosell ('Operación Triunfo', 'Benidorm Fest'), directores de largo recorrido en la televisión de nuestro país. "'El Mejor' es un programa para dar visibilidad a los cómicos de la Comunidad de Madrid. Un espacio donde disfrutar del humor, un club clandestino donde se reúnen los mejores para compartir chistes y diversión. El programa es una ventana a este espacio donde pasar un buen rato con todos ellos. Un formato blanco con la misión de entretener y pasarlo bien", asegura Rosell.

La cadena pública madrileña también ya ha abierto el proceso de casting de la primera edición de 'El Mejor', aunque no ha trascendido alguna fecha aproximada de estreno.