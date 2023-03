Durante los últimos días se ha viralizado en redes sociales un filtro basado en la inteligencia artificial que embellece al instante a quien lo usa y que ha recibido un aluvión de críticas por los efectos que podría causar en la salud mental. Una polémica que llegó este miércoles a 'El programa de Ana Rosa'.

"Coño, es que no es un filtro, te transforma. No eres tú", afirmó Joaquín Prat mientras Ana Rosa se tomaba con humor la elevada presencia de este tipo de filtros en las redes sociales: "Luego dices... ¿Cómo puedes ser tan fotogénico?". Después de que el programa emitiera un vídeo con algunos ejemplos, la periodista no dio crédito: "Es alucinante. ¿Pero esto es legal? Esto es un engaño, es una estafa".

Colaboradores como Cruz Morcillo, Rocío Ramos-Paúl o Alfonso Egea pasaron por el popular filtro que arrasa en TikTok y que, como no podía ser de otra forma, también se animó a probar la propia conductora del magacín.

Ana Rosa y Joaquín Prat no dan crédito con el polémico filtro de TikTok: "Es muy heavy" #AR1M https://t.co/CWTjmbAPB2 — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) 1 de marzo de 2023

"¿Ana Rosa Quintana, puede ser más guapa todavía la reina de las mañanas?", se preguntó el reportero Jorge Luque, encargado de llevar la tablet por toda la mesa. "No me hagas la pelota", pidió la periodista entre risas para, seguidamente, mostrar su sorpresa por el antes y el después: "¡Esto es una estafa, mira los morros! Me han puesto tres bocas". "Seguro que en el Tinder está la mitad con este filtro", aseguró.

Joaquín Prat tampoco se quedó sin ver su otra versión. "Parece un actor de Hollywood", aseguró Luque. Sin embargo, el copresentador confesó que prefiere un resultado menos artificial: "Me gusto bastante más al natural, te lo tengo que decir".