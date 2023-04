'First dates' recibió a un peculiar soltero con un requisito todavía más raro: una chica que fuese de centroderecha. Christian es un redactor de publicidad barcelonés identificado con una forma muy conservadora de verlo todo. El presentador nada más escuchar la exigencia comenzó a reírse preguntándole: "No quieres tener líos en casa, ¿no?". Además, el soltero aseguró encantarle Isabel Díaz Ayuso.

El programa le presentó a Beatriz, una periodista zaragozana con la mente abierta. La primera conversación entre ambos dejó en shock a la joven: "He pensado a ver si me suelta que le gustan mucho los toros o que está en contra del matrimonio homosexual. Eso ya hubiera sido un desastre".

Ya en la mesa, ambos descubrieron ser grandes amantes de la cultura. Algo que no gustó a Beatriz fue el poco gusto por la fiesta que tenía el joven: "Yo me considero joven. Es verdad que me gusta estar en casa, pero también quiero salir de fiesta. Entonces, eso me ha asustado un poco", declaró al programa fuera de cámaras.

Tras conocer que Christian se considera "viejoven", el soltero aseguró haber tenido únicamente dos relaciones y muy cortas: "Me parece un poco extraño que haya estado tanto tiempo sin pareja, me hace pensar que él no aguanta a las parejas o que ellas no le aguantan a él".