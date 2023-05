A lo largo de sus siete años de historia, los comensales que han pasado por 'First Dates' han protagonizado historias de todo tipo. Desde escenas marcadas por la tensión sexual hasta rechazos a la pareja, el programa no deja de sorprendernos con el paso de las semanas. En una de sus últimas entregas, Carlos Sobera le dio la bienvenida a Félix, un concursante que llegó al plató de Cuatro con las ideas muy claras. "Vengo al programa a buscar un hombre grande. Me gusta la carne que me aplaste y sentir el poder", le dijo al de Baracaldo. Después de estas declaraciones, el comensal dejo una escena que quedará para el recuerdo.

Félix, más conocido como 'bombastic, la bomba sexy del caribe', entró al programa por todo lo alto. Su siguiente escena fue la de beberse un chupito sin manos, lo que dejó más atónito que nunca al presentador. Esto acababa de empezar. Félix se presentó con un 'look' diseñador por él mismo. Un traje un poco exótico en el que se le transparentaban algunas partes de su cuerpo. 'First Dates' dice adiós a uno de sus rostros históricos y Mediaset elige a su sustituta “El amor a veces es difícil porque no todo el mundo puede manejar tanto, tanta cara, tanto cuerpo y tanta actitud”, le ha explicado Félix al presentador y aseguraba querer como requisito que su pareja en el restaurante fuera de gran tamaño. Su cita fue Óscar, un apasionado del amor pero con poco suerte. "Cuando me enamoro siempre hago el ridículo y compongo canciones, recorro kilómetros para que me rechacen...", afirmó. Lo que no se esperó su acompañante fue el recibimiento que iba a tener al pisar en el restaurante, Félix le recibió con un baile exótico. “Mi primera impresión ha sido como ‘guau’. Tiene un cuerpazo, la indumentaria, ha sido un shock. En ese momento no he tenido capacidad de reacción”. Una cita muy fluida Durante la velada se fueron conociendo poco a poco y descubriendo gustos que tenían en común. “Dos artistas juntos puede ser una bomba explosiva”. En lo sexual, ambos han coincidido que el gimnasio es una sitio que les da mucho morbo. "La ducha del gimnasio es un buen sitio", ha dicho Óscar, algo que ha confirmado Félix. Tras degustar el menú del restaurante, pasaron a un lugar más intimo y donde Félix ha querido terminar la cita igual que la empezó, con un baile. "Cuando piensas que no se puede superar el baile del principio, el del final lo ha hecho", ha entonado Óscar. 'First dates' lleva a su restaurante al "doble" de George Michael: "Igual de joven se parecía" En el momento de la decisión final, antes de nada Óscar ha querido saber si al tener tan buen cuerpo no busca lo mismo en la otra persona. Félix le ha explicado que una persona segura de sí mismo no se importa cómo se vea sino lo que quiere: "Busco un hombre que tenga más cerebro que físico". Y tras esto ha dicho un rotundo "sí" a tener una segunda cita con él, respuesta que también ha dado Òscar, que le ha pedido que en la próxima quedada le enseña a bailar como le ha mostrado que sabe durante la cita.