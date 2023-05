Ana Rosa Quintana volvió a ser parodiada en uno de los sketches de 'Polònia'. Después de conocerse que iba a compaginar las mañanas y las tardes de Telecinco, al menos hasta las elecciones, el programa satírico volvió a hacer un gag con la doble de la periodista, que llegó a cortar un sketch en el que ERC fichaba a Jorge Javier y convertía el partido en 'Sálvame': "¡Cortad! No es tema!".

"¿Por qué cortas un sketch de Esquerra?", le pregunta una integrante del equipo del programa. "Porque salen personajes que no pintan nada", dice la 'clon' de la periodista, añadiendo posteriormente: "Me refiero a Jorge Javier. Ya forma parte del pasado televisivo como los concursos en los que se regalaban secadoras o la ética periodística. A partir de septiembre voy a ocupar la franja de 'Sálvame', y no lo dejo ahí. Voy a ocupar todo el horario televisivo".

Ana Rosa Quintana: la reina dels matins, les tardes i de totes les hores disponibles de tots els canals.#PolòniaTV3 pic.twitter.com/Z3tTDviJaS — Polònia (@poloniatv3) 11 de mayo de 2023

Posteriormente, la 'clon' de la periodista enciende el televisor con un 'Telenoticies' presentado por ella misma en el que realizaba un importante anuncio que la convertía en omnipresente en la cadena catalana: "Ana Rosa Quintana también ha comprado TV3 y pasará a presentar todos los programas de la cadena".

A partir de ahí, se puede ver cómo la doble de la comunicadora presenta otros espacios de TV3 como 'El temps', 'Crims' y 'Joc de Cartes'. "Perdone, no puede hacer todos los papeles...", le dice una integrante del equipo a la 'clon', que le contesta: "Pues claro que sí, bonita Ahora tu papel lo hago yo".