Fariba Sheikhan acudió durante la noche del jueves al plató de 'La resistencia'. La actriz, que se pasó por el programa de Movistar Plus+ con motivo del estreno de 'La Unidad Kabul', disponible desde ayer en la plataforma, protagonizó el momento más emotivo en la historia del programa de David Broncano.

En el arranque de la entrevista, la invitada reconoció sentirse "superemocionada" por estar en sentada en ese sofá. "Quiero dedicarle este programa, por mi parte, a mi hermano. Era superfán, superfán de este programa, y falleció hace unos meses", reveló: "Siempre me decía que cuándo iba a venir a 'La resistencia', y estoy aquí. Eneko va por ti".

Después de que el público rompiera a aplaudir, Grison puso un toque de humor a la situación. "No te preocupes que allí arriba también llega Movistar", afirmó ante las risas de la intérprete: "Hay cobertura en todas partes". "Mi cuñada me ha dicho que se va a marear esté donde esté", añadió más adelante.

Va por ti, Eneko.



Como fan del programa, seguro que habría querido que invocásemos entre todos unos perros follando. #LaResistencia @FaribaSheikhan pic.twitter.com/dkExBEKV9O — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 18 de mayo de 2023

Broncano, por su parte, también dejó entrever su emoción por lo que acababa de ocurrir: "No lo he visto venir, es que es bonito esto". Para homenajear a Eneko, el presentador no dudó en tener un bonito detalle con él. "¿Quieres que le pongamos una placa?", le preguntó a su invitada, visiblemente emocionada por el gesto.

Al término del programa, un miembro del equipo entró en escena para entregar la placa fabricada por el equipo de arte de 'La resistencia', en la que podía leerse el mensaje "en memoria de Eneko". "Ojo, ha dado tiempo a hacerlo. Lo vamos a poner ahí en la entrada", afirmó Broncano ante Fariba, que no pudo contener las lágrimas: "Esto no me lo esperaba para nada".