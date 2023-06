Isa Pantoja no se sintió muy bien con el enfrentamiento que tuvo con Alma Bollo en el plató de 'Supervivientes' el pasado martes. Así lo ha desvelado la pareja y defensora de Asraf Beno durante su aparición en la última entrega del 'Deluxe': "Fue complicado para mí dialogar con ella".

"Todo el rato estaba hablando por encima y yo realmente lo pasé mal e incómodo porque no podía entablar una conversación", explicó la hija de Isabel Pantoja en la sección dedicada al reality, añadiendo posteriormente que no pudo escuchar qué era "eso tan grave que había hecho Asraf": "Por eso yo me estaba quejando, para tener ese comportamiento con el que se enfrentó a él".

Previamente, la influencer también reconoció que esta situación fue completamente distinta cuando se reencontró con Manuel Cortés: "Aunque no estaba de acuerdo con lo que me estaba diciendo, sí que vi un 'él me dice, yo le digo'... Menos cuando se metió Raquel para culpabilizarme de que me había cargado el concurso de su hijo".

"Quitando eso, que ella se puso como se puso, con Manuel yo sí pude hablar, la gente en su casa entendió lo que él estaba diciendo y también me escuchó a mí", expresó Isa Pantoja.