Raquel Bollo se muestra tajante frente a las palabras que Belén Esteban le dedicó en la última entrega del 'Deluxe'. La colaboradora respondió esta pasado sábado en 'Fiesta' a lo que la ganadora de 'GH VIP' dijo sobre ella y sus hijos en el polígrafo al que se sometió: "Sabéis que yo a Belén la quiero muchísimo. Respeto su opinión, pero no la comparto".

"Yo por mis hijos mato. Una frase muy de ella, pero yo creo que cualquier madre mata por sus hijos", comentó Bollo, añadiendo que esas palabras no significan que no viera las cosas que hacían bien o mal sus hijos: "Creo que no he hecho algo tan grave".

"Si en algo no estoy de acuerdo con mi amiga, se lo digo a ella y no lo digo en televisión. Esa es mi forma de ser. Así lo hago y así lo seguiré haciendo", prosiguió Raquel Bollo en su intervención en 'Fiesta'.

Posteriormente, Emma García muy directa a la hora de preguntarle lo siguiente a Raquel Bollo sobre su actitud como defensora en 'Supervivientes': "¿No crees que tendrías que haber templado y no decirle a Isa Pantoja que se ha cargado el concurso de su primo? Manuel está en la calle porque se ha tenido que ir desgraciadamente no por la pelea con Asraf".

"No digo que se lo ha cargado por un maletín o por una final, voy por una imagen que cambia a partir de la pelea con Asraf y se le echa el camión de basura con lo de que está manipulado por su hermano... No se me entendió porque en mi cabeza no estaba el concurso, iba más allá", intentó defenderse Raquel Bollo.

Estas palabras de Raquel Bollo tuvieron lugar después de que Belén Esteban afease la actitud de la madre de Manuel Cortés y Alma Bollo cuando ha ejercido el rol de defensora en el plató de 'Supervivientes': "Ella ha metido mierda donde no tenía que haberla metido".

"Manuel, con todos mis respetos, está fuera del programa porque cogió una infección, por Isa, Los niños son mayores para hablar con su prima... Sé el cariño que Raquel tenía a Isa, la ha querido mucho y me ha sorprendido mucho su reacción", explicó Esteban.