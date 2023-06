El Terrat, la productora del programa de Movistar Plus La Resistencia ha anunciado que grabarán uno de sus episodios en tierras aragonesas. Lo harán en la localidad de Sallent de Gállego, en el Pirineo aragonés, lugar popularizado para el gran público por cobijar el festival Pirineo Sur.

Así, el late-late-night presentado por el humorista David Broncano saldrá del teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, lugar donde suele grabar, para "dar la bienvenida al verano en una localización idílica".

Fecha, cómo asistir de público y condiciones

Este programa de La Resistencia en Aragón ya tiene fecha: el lunes 26 de junio. La grabación será por la tarde, de tal manera que concluirá coincidiendo con la puesta de sol. De momento, no se conocen más detalles, que sí conocerán las personas que finalmente sean seleccionadas para asistir de público. El lugar exacto será el auditorio Lanuza, en la localidad oscense.

El espacio donde han actuado algunas de las figuras más importantes de la música internacional durante 30 años cuenta con un aforo de 5.500 personas. En esta ocación, al escenario flotante sobre el embalse de Lanuza se subirán el propio Broncano y los protagonistas habituales del programa como Ricardo Castella, Grison o Jorge Ponce.

Los interesados en ir de público deberán rellenar un formulario en la propia página de la productora con los datos de las personas que quieran asistir (máximo de 6 personas). Es importante saber que solo podrán acudir mayores de 18 años.

Desde El Terrat recuerdan que enviar la solicitud no significa tener plaza asignada, ya que es frecuente que lleguen un volumen de solicitudes muy superior a la capacidad del aforo, por lo que que habrá una selección posterior: "Hay que tener paciencia, no es automático, hay una humana contestando cariñosamente a todas las peticiones, no hay IA".