El pasado 13 de junio, Javier Cámara acudió como invitado a 'El hormiguero' para promocionar el estreno de la segunda temporada de 'Rapa' en Movistar Plus+. El actor acudió en solitario al programa a pesar de que comparte protagonismo con Mónica López, que ahora ha revelado el verdadero motivo por el que no estuvo presente aquella noche en plató.

En una entrevista para Ràdio Estel, la reconocida actriz ha explicado que fue ella misma quien se negó a participar en el programa de Pablo Motos. "Lo voy a decir: no hay que ir a 'El hormiguero'. Ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable", afirmó en referencia al presentador del formato de Antena 3.

ENTREVISTA | 🗨️ "No s'ha d'anar a @El_Hormiguero"



L'actriu Mónica López explica que es va negar a anar-hi perquè creu que el presentador del programa, Pablo Motos, blanqueja el feixisme. ⬇️



▶️ https://t.co/meiHfW0nep pic.twitter.com/LdGLy68KEc — La Caravana (@lacaravanaestel) 21 de junio de 2023

López se mostró firme en su idea de que "la gente de la cultura" no debe prestarse a visitar el espacio de Motos: "He tenido peleas grandes con la productora. Claro, a ese señor le importa un pimiento que vaya yo o no. Yo me negué a ir y claro, a él le importa un pimiento y no fui".

"Pero el pobre Javier tuvo que ir", continuó explicando en la mencionada entrevista, donde también reveló la conversación que mantuvo con su compañero de reparto: "Él me dijo: 'Es que hay que ir, Mónica'. Hay que ir. En una sola sesión lo ven 3 millones de personas". Un argumento que no le convenció en absoluto: "Da igual que nos vean 3 millones más. Tendremos un producto buenísimo que verá un poco menos de gente, pero es que no hay que ir a esos sitios porque no, por ética".

"Perdón, me estoy enfadando mucho", añadió López justo después para intentar frenarse, aunque insistió en su discurso: "Lo veo tan claro y veo que toda la gente de mi alrededor me mira como si yo fuera la loca". "Y pienso que no estoy loca, no hay que ir a esos sitios", zanjó.