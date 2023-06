Adiós a 'Sálvame'. Ayer por la tarde se bajó el telón de un programa que ya ha pasado a la historia de la televisión. El show de Jorge Javier y compañía se despidió de los espectadores con un 15,2%, siendo líder de su franja, pero sin cumplir las expectativas esperadas para su final.

Ese liderazgo, y esa despedida, no se tradujeron por la noche en el 'Deluxe' de Kiko Hernández, pues el programa anotó un flojo 11,2% y solamente 826.000 espectadores. Datos que no ponen en peligro el liderazgo de 'Tu Cara Me Suena'.

Por su parte, el talent show de Antena 3 volvió a ser lo más visto de la noche con un gran 17,6% y 1.323.000 fieles. Manel Fuentes y compañía se encaran así en su recta final, que coincidirá con los últimos coletazos de la versión nocturna de 'Sálvame', sin indicios de que la quinta noche de la semana vaya a dar un vuelco en audiencias.

PRIME TIME

Antena 3

Tu Cara Me Suena: Calentando Motores: 12,1% y 1.106.000

Tu Cara Me Suena: 17,6% y 1.323.000

Telecinco

Viernes Deluxe: 11,2% y 826.000

La 1

La suerte en tus manos: 8,2% y 718.000

Cine: Los Ángeles de Charlie: 6,7% y 606.000

Cine 2: Ángeles y demonios: 7,5% y 405.000

Cuatro

First Dates: 5% y 412.000

El Blckbuster: Los Vigilantes de la Playa: 5,9% y 517.000

laSexta

laSexta Clave: 5,1% y 392.000

laSexta Columna: 6,7% y 585.000

Equipo de Investigación: 6,5% y 609.000 / 5% y 368.000 (R)

La 2

Plano general: 2,1% y 176.000

Historias de nuestro cine: 3,1% y 278.000

LATE NIGHT

Antena 3

Tu Cara Me Suena: 8,9% y 281.000

laSexta

Equipo de Investigación: 6,1% y 293.000 / 8,2% y 238.000

La 1

Call My Agent!: 7,5% y 197.000

Cuatro

Cine: El espía que me planto: 3,9% y 170.000

La 2

Historias de nuestro cine: 2,4% y 138.000

Ladrones de tiempo: 1,8% y 56.000

TARDE

Antena 3

Amar es para siempre: 10,5% y 1.045.000

Pecado Original: 11,1% y 1.017.000

Y Ahora Sonsoles: 10% y 753.000

Pasapalabra: 19,5% y 1.407.000

Telecinco

Mía es la venganza: 9,1% y 908.000

Sálvame Naranja: 15,2% y 1.234.000

Sálvame Sandía: 14,8% y 1.071.000

La 1

La Promesa: 12% y 1.105.000

El Paraíso de las Señoras: 6,6% y 551.000

El Comodín de La 1: 6,7% y 509.000

El Cazador: 8,3% y 583.000

Aquí la tierra: 8,5% y 622.000

laSexta

Zapeando: 7,6% y 746.000

Más Vale Tarde: 8,3% y 653.000

Cuatro

Todo es mentira: 4,3% y 428.000 / 5,1% y 466.000

Cuatro al día: 4,3% y 326.000 / 4,4% y 315.000

La 2

Rick Steves por Europa: 1,7% y 146.000

Ruralistas: 2,7% y 262.000

Saber y Ganar: 6,9% y 692.000

Grandes Documentales: 3,6% y 335.000

El escarabajo verde: 2,2% y 177.000

El libro de cocina mediterránea de Ainsley: 1,9% y 140.000

Rick Steves por Europa: 1,6% y 111.000

Un país para leerlo: 0,8% y 55.000

Días de Cine: 1,2% y 90.000

MAÑANA

Telecinco

El Programa de AR: 14,1% y 351.000

Ya es mediodía: 11,5% y 774.000

Antena 3

Espejo Público: 12,7% y 316.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,8% y 847.000

La ruleta de la suerte: 21,4% y 1.606.000

laSexta

Aruser@s: 12,5% y 172.000 / 16,4% y 350.000

Al Rojo Vivo: 10% y 383.000

La 1

La Hora de La 1: 8,6% y 174.000

Hablando claro: 7,1% y 231.000

Ahora o Nunca: 7,1% y 579.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,9% y 14.000

Heldt: 1,8% y 34.000 / 3,1% y 67.000

Alerta Cobra: 5,5% y 165.000

En boca de todos: 3,7% y 246.000

La 2

Una matemática viene a verte: 1,3% y 19.000

Turismo rural en el mundo: 0,5% y 9.000

Aquí hay trabajo: 0,8% y 17.000

UNED: 0,4% y 9.000

Apocalipsis De La Antigüedad: 2,5% y 58.000

Grandes Rios: 3,1% y 86.000

Mañanas de cine: 3,2% y 162.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 21,7% y 2.132.000

Informativos Telecinco 15H: 13,3% y 1.308.000

Telediario 1: 11,2% y 1.119.000

laSexta Noticias 14H: 10% y 916.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,9% y 1.392.000

Informativos Telecinco 21H: 13,3% y 1.036.000

Telediario 2: 11,4% y 894.000

laSexta Noticias 20H: 6,4% y 458.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (14,3%), Telecinco (12,2%), La 1 (8,6%), laSexta (7,6%), Cuatro (4,4%), La 2 (2,7%).

Mes: Antena 3 (13,4%), Telecinco (11,3%), La 1 (9,9%), laSexta (6,4%), Cuatro (5,1%), La 2 (2,7).